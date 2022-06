Entra a la comissaria de la policia de Lloret, amenaça amb matar-se i fereix un caporal

Un jove de 21 anys ha irromput a la comissaria de lade, ha amenaçat amb matar-se amb unai ha acabat ferint un caporal mentre el reduïen. Els fets han passat entre les sis i quarts de set del matí. El noi, que té, ha volgut entrar a la sala de control i quan els policies li ho han impedit, ha tret l'arma i se l'ha posada al coll.A més, també dit que portavaen una motxilla, tot i que en realitat allò que hi duia eren. Els agents l'han pogut reduir, però durant el forcejament el jove s'ha fet un tall a l'abdomen. Se l'ha traslladat a l', on es troba sota custòdia policial. El caporal ferit ha patit un tall en un dit de la mà. Segons ha avançat el Diari de Girona, els fets han passat entre les sis i quarts de set del matí. El jove, que té 21 anys, s'ha estat una estona voltant per l'exterior de la. Hi ha entrat en actitud, amb intenció d'accedir a la sala de control.El jove s'ha posat l'arma al coll i ha dit als agents que, si no accedien a allò que volia, acabaria tallant-se'l. En concret, portava més d'un centenar de petards, dels quals cap a una quarantena eren trons (i la resta, de petita categoria). Segons ha explicat el regidor de Seguretat,, els policies locals han aconseguit reduir-lo "relativament ràpid fent servir la tècnica de la distracció".Durant el forcejament, però, el jove ha ferit un. Li ha fet un tall en unde la mà. A més, ell mateix s'hai s'ha fet un tall superficial a l'abdomen amb l'arma. Els serveis d'emergències l'han traslladat en un primer moment fins a l'La Policia Local l'acusa d'un delicte d', d'un altre dei d'un tercer d'atemptat contra agents de l'autoritat. El jove es troba ingressat sota custòdia. La Policia Local traspassarà la detenció als Mossos d'Esquadra, que seran els encarregats de portar-lo davant del jutjat. "Aquesta persona té antecedents per; en concret, se l'està tractant per esquizofrènia", ha concretat el regidor de Seguretat. "Tot apunta que el desencadenant han estat els problemes de salut mental que pateix", ha precisat Sais.

