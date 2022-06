Cumbre de la OTAN. Sánchez exhibe la bandera de España al revés. Empieza uno a dudar de la intencionalidad del personaje. pic.twitter.com/m4lsGK2quu — GeneralDavila (@GeneralDavila) June 29, 2022

Le ha cogido gusto Sánchez a faltar el respeto a la bandera.

¿Para que tiene cientos de asesores? https://t.co/13Jbh6JZVy — FREDOOM🇪🇺🇪🇸🏳️‍🌈 (@LIBERTADCDZ) June 29, 2022

Sánchez vuelve a aparecer con la bandera al revés, esta vez en la cumbre de la OTAN.

Un evento así es visto por todo el mundo.

Mostrar una bandera al revés es una muestra de desprecio al país en cuestión y una falta de respeto muy grave.

Le da igual todopic.twitter.com/05ImuNHYXO — TERCIO (@7T3RCl0) June 29, 2022

La cimera de l's'organitza ai, per surrealista que pugui semblar, no han sabut col·locar bé l'escut de la bandera espanyol. Realment, l'error ha estat de l'organització de l'Aliança Atlàntica, que ja s'ha disculpat per les imatges de l'escut espanyol al revés durant la intervenció deen el primer dia de l'esdeveniment. El fet també ha indignat l'Després de la tradicional foto de família, els presidents i els primers ministres de l'Aliança Atlàntic s'han dirigit a la sala plenària on se celebren les sessions de treball en què es definiran les línies d'acció de l'OTAN per als pròxims anys. La sessió ha estat inaugurada pel secretari general de l'OTAN,, que ha donat pas a Sánchez perquè adrecés les primeres paraules als aliats.Ha estat llavors quan s'ha pogut veure al revés la bandera que era a la taula davant del president. L'episodi recorda el viscut durant la visita de Sánchez aen un sopar amb el rei del, quan la bandera d'Espanya també es va poder veure amb l'escut al revés. Aquest fet es va atribuir després a un error de protocol involuntari.L'OTAN s'ha disculpat davant elper l'"error", cosa que l'executiu ha acceptat tot recordant que és l'OTAN qui s'encarrega de l'organització i del protocol de la cimera. L'Aliança Atlàntica ha assegurat a través de Twitter que l'error s'ha corregit "immediatament", i ha demanat "sincerament disculpes" al govern espanyol, a qui "agraeix l'acollida excepcional de la cimera".

