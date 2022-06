Un home mata una treballadora als Estats Units per posar massa maionesa a l'entrepà

Tragèdia en und', als. Un home va matar el passat diumenge a trets una treballadora del famós establiment de menjar ràpid per haver posat "massa" al seu, segons han explicat testimonis dels fets als mitjans locals. Després d'uns instants de discussió, l'home va decidir obrir foc contra la víctima i una altra treballadora, que ha quedat ferida."Em trenca el cor saber que algú té la capacitat de disparar a algú altre per una mica de maionesa en un", va detallar, propietari del local. L'atacant va posar fi a la vida de, una jove de només 26 anys, i en va ferir una altra de 24, que es troba hospitalitzada però estable. Més tard, la policia va confirmar el motiu que va portar l'home a cometre l'assassinat.El cap de la policia d'Atlanta,, va qualificar els fets d'un "tragèdia sense sentit que no és el primer cop que passa aquest any". "Una discussió porta a trets i ara tenim un mort", va lamentar. I és que en tot el 2022 ja s'han produïtnomés a la ciutat, un 19% més que en el mateix període de l'any passat.

