Dues comarques en alerta per possibles tempestes i pedregades aquest dijous

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dijous de 12.00 a 18.00 TU

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Xàfecs acompanyats de tempesta i localment de pedra. pic.twitter.com/Nzv8dEdixW — Meteocat (@meteocat) June 29, 2022

Setmana de bon temps general -amb un pic de calor al cap de setmana- però amb algunes excepcions. Les trobem a, on aquest dijous al migdia i la tarda hi ha la possibilitat de fortes precipitacions amb tempestes i pedregades.Concretament, l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) s'ha activat per la franja que vaEn aquest marge, les dues comarques podrien patir xàfecs que registrin uns 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.també s'hi podrien produir algunes precipitacions, però no s'espera que els ruixats siguin especialment agressius en aquests punts. A la resta del país es veurà el sol, però amb nuvolades intermitents arreu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor