El Síndic de Greuges conclou que el «Catalangate» és un «atemptat» als drets fonamentals

Elha conclòs que s'ha atemptat contra elsdels espiats amb. Així ho ha exposat aquest dimecres, que ha presentat l'informe Cas Pegasus: vulneracions dels drets a la intimitat, la defensa i d'altres drets.Segons Ribó, tot i que en elsde ciutadans particulars s'ha comptat amb autorització judicial per a l'espionatge, s'ha atemptat contra els drets fonamentals de privacitat, defensa i participació política dels afectats.En canvi, en la resta de casos -més de 40-, ha afegit, ni s'han respectat les. Per tot plegat, el Síndic ha demanat una "" per part dels poders públics implicats i una reforma "urgent" de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor