Polèmica pels anuncis d'Educació que defensen l'avançament del curs escolar

📅 INICI DEL CURS ESCOLAR: 5 de setembre - Infantil i primària. 👧👦



Avançar el primer dia de classe és molt bo per molts motius:



📖Millora de l'aprenentatge.

✔️Equitat social.

👪Conciliació familiar

💜Transformació feminista#AvancemLaTornada #SomEducació pic.twitter.com/yeebGU5QvR — Educació (@educaciocat) June 28, 2022

👧👦 Quina emoció quan tornes a veure la persona que t'agrada després de tot l'estiu.



🌈 I que bé poder-ho fer abans. 🎶



INICI DEL CURS ESCOLAR: 📅 7 de setembre - ESO, batxillerat i Cicles formatius.#AvancemLaTornada #SomEducació pic.twitter.com/r8uFJ4rcTf — Educació (@educaciocat) June 29, 2022

L'avançament delfa mesos que confronta lai el Departament d'. Ara, la campanya publicitària per defensar el canvi en el calendari ha generat una nova polèmica. Un fragment deldeldei els comentaris dels vídeos indignen les xarxes socials.Acompanyat de la música del compositor austríac, l'anunci en referència a l'educació primària diu: "Quinaquan tornes a abraçar la tevadesprés de dos mesos, i que bé poder-ho fer abans". En el cas de la secundària, el missatge substitueix "la millor amiga" per "la". Ambdós anuncis finalitzen dient: "Només per aquest motiu ja val la pena".Avançar l'inici del curs escolar, segons la campanya d'Educació, implica una millora de l'aprenentatge, l', lai la. Si es mantenen les previsions del Departament, el curs començarà el 5 de setembre a l'educaciói el 7 de setembre a la, eli elsDes de les xarxes socials s'ha interpretat que l'executiu vol donar la imatge que els alumnes van a escola per, que s'utilitza la composició de Mozart com a unacap als professors o que iniciar el curs abans tingui relació amb la transformació feminista.

