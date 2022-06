La cultura en català aterra a Madrid de la mà de Blanquerna

La cultura en català aterra ade la mà de. Eli la delegació de laa Madrid impulsen el festival VEU, que pretén, des de la capital de l'Estat, traçar un recorregut per lai lacatalanes a través del concepte de la veu. El 8 de juliol se celebrarà un concert com a tret de sortida al festival en què participaràA més, el festival comptarà amb diversos actes des del setembre fins al desembre d'aquest any. La proposta delés una unió de música i poesia, una exploració de les possibles vies de connexió i de fricció que pot haver-hi entre aquestes dues formes d’També té per objectiu esbossar una visió panoràmica de lai musical en, ja sigui posant el focus en els creadors i creadores més joves com en els més consolidats, així com en elsque també avui ens interpel·len.Música d’estils diversos, des delfins al, passant per, seran el perfecte acompanyament per a la, que serà la gran protagonista d’aquest certamen.

