Aragonès i Junts aparquen els retrets i es comprometen a fixar «condicions» conjuntes per al diàleg

La CUP exigeix un "cop de puny sobre la taula" a Aragonès

Jocs d'Hivern i el Quart Cinturó

Polèmica per la compra de mascaretes

Retrets, per ara, aparcats. Els fruits de la reunió d'aquest dilluns de les cúpules d', amb-acompanyat de com a tàndem dirigent del seu partit - al capdavant, s'han notat en la sessió de control al Parlament. El president de la Generalitat, en resposta al soci de Govern, s'ha obert a fixar "condicions" conjuntes per afrontar el diàleg amb l'Estat i tenir "més força". En resposta a la, que li ha demanat un "cop de puny sobre la taula", Aragonès els ha demanat que tornin a la dinàmica de governabilitat per afrontar amb més garanties la resolució del conflicte amb l'executiu que lidera"Reconeixement i respecte", ha apuntat, president del grup parlamentari de Junts, sobre les condicions del partit per formar part de la taula de diàleg verbalitzat per Pedro Sánchez. Batet ha posat de manifest que cap govern espanyol ha "aturat la repressió", i s'ha obert a una negociació si hi ha "garanties sòlides" i desapareixen els "vetos" als seus dirigents. "Ho hem de fer junts. Hem de tenir totes lespossibles", ha remarcat el dirigent independentista. En aquest punt, Aragonès -que li ha donat les gràcies per la felicitació en el dia del seu sant- ha "celebrat" la intervenció de Batet per la radiografia que ha fet de l'Estat a l'hora de "negar" les demandes catalanes, que són eli l'per "acabar amb la repressió".El president també ha avalat la visió de Junts sobre la desconfiança envers el govern espanyol, però ha defensat que s'hi hagi de parlar. "Ho hem de fer amb condicions, marcant aspectes conjunts. Mirem quines són les possibilitats de fer la negociació amb molta més força", ha apuntat Aragonès, en referència a l'informe Cilevics del Consell d'Europa sobre l'estat del conflicte a Catalunya. Un intercanvi molt més suau que en altres ocasions i que obeeix, també, a com s'han llimat asprors els últims dies.Després de la pregunta de Batet, el president del grup parlamentari d'ERC,, ha centrat la intervenció en les desenes de morts a la valla de Melilla . "El que va passar és absolutament inacceptable, i Sánchez no podia sortir a felicitar l'operació policial. Havia de defensar una investigació. On són els valors europeus a la valla de Melilla?", s'ha preguntat Aragonès, que també ha posat l'accent en les morts "que no es veuen" al mig del mar. "Hi ha d'haver un canvi en política migratòria", ha defensat. En relació a la cimera de l'OTAN , ha demanat "no ser ingenus" sobre les polítiques de defensa, però ha insistit en la idea d'augmentar la cooperació amb el sud.En el tram final de la sessió de control,, cap de files del, ha expressat suport pels incendis forestals de les últimes setmanes i ha celebrat que elcontinuï a Barcelona fins l'any 2030. Illa, tanmateix, ha demanat més "implicació" al Govern per resoldre el problema de l'aigua potable a les. Aragonès s'hi ha compromès, i també ha remarcat -davant la petició del líder socialista d'impulsar un diàleg "entre catalans- que cal fixar una "proposta de temes". "Si podem resoldre el conflicte amb el seu suport, serà un pas endavant", ha indicat., cap de files de la, ha retret a Aragonès que el Govern sigui "submís" davant del "menysteniment" del govern espanyol, en relació als incompliments en infarestructures i el Catalangate. "Quan falta perquè l'executiu es planti i deixi d'estar sotmès a lai l'abús de l'Estat?", ha preguntat Sabater. El president ha demanat suport als anticapitalistes per afrontar la situació amb el govern espanyol, i ha apuntat que la Generalitat disposa "d'agenda pròpia". "On és l'agenda independentista i de transformació? On és elsobre la taula?" ha preguntat Sabater en el segon torn. Aragonès els ha demanat "contribuir a l'estabilitat" del Govern com a via per construir "propostes conjuntes". Hi ha situat, per exemple, elTambé ha defensat les reunions amb el govern espanyol per "aprofundir" en la resolució del conflicte polític, i ha situat aquestes trobades en un marc de "confrontació" de propostes. "Necessitem totes les eines i tot el suport.i a exercir la influència que els van demanar els seus votants", ha remarcat el president. La CUP fa mesos, des que es van negociar els pressupostos i els anticapitalistes se'n van desmarcar, que està instal·lada en una dinàmica d'oposició.Elshan centrat la pregunta de, portaveu parlamentari dels comuns. "No és que hagin fracassat, sinó que van néixer com un projecte fracassat. Mentre Junts, el PSC i ERC han constituït la comissió del pelotazo, Catalunya ha perdut oportunitats", ha apuntat Cid. El president ha demanat més "cura" i "coherència" a l'hora de parlar dels "macroprojectes". "Sempre esborren la part on vostès formen part dels governs implicats", ha apuntat Aragonès, en referència a la presència de-governada pels comuns i el PSC- a la taula interterritorial en la qual es va parlar d'una candidatura catalana per als Jocs d'Hivern. "Presentarem un projecte aquest mateix més de juliol. És una oportunitat per al Pirineu. Els ens locals ens ho demanen", ha remarcat el president."Pot fer un gir de 180 graus per fer de Catalunya un país de trens i d'energies renovables, per ser el pol tecnològic del sud d'Europa. I un gir que passa per enterrar els Jocs d'Hivern i el, que és el casino més gran del continent", ha remarcat Cid. El president ha indicat que amb els comuns s'hi poden entendre "en molts àmbits" -van acordar els pressupostos d'enguany-, i ha tret pit de l'aposta peli per la reindustrialització, tasques en les quals ha demanat la col·laboració del govern espanyol, del qual En Comú Podem en forma part al costat delAlejandro Fernández, del, ha optat per preguntar a Aragonès sobre el. El president ha indicat que la prioritat és el ferrocarril. "Hi ha un tram d'que està en construcció, i el tram entre Terrassa i Sabadell serà objecte de debat perquè hi hagi el màxim consens", ha ressaltat el president. Fa dues setmanes, la ministra de Transports, va verbalitzar des de Catalunya un traspàs a mitges d'aquesta infraestructura , que no compta amb un acord entre ERC i Junts per tirar endavant. El cap de files del PP li ha retret al dirigent republicà que ja s'aparqués l'ampliació de l'aeroport, i ha culpat la Generalitat de "l'embolic" en infraestructures. "El Govern només rondina sense oferir solucions", ha ressaltat Aragonès, que ha volgut subratllar en el torn de rèplica que laés competència de l'Estat. El president ha aprofitat, en aquest punt, per retreure-li a Fernández la participació del PP en l', demostrada amb àudios publicats per diversos mitjans.En el torn de Ciutadans,ha carregat contra el contracte signat per la Generalitat per proveir-se de mascaretes per valor de 36 milions d'euros, informació revelada pel diari El Confidencial. "Jo de vostè em miraria els informes de l'Oficina Antifrau i no determinades webs d'internet", ha respost Aragonès, que ha indicat que el contracte va ser revisat per Antifrau i no ha estat "anul·lat". "La causa ha estat arxivada, hauria de tenir una mica més de rigor", ha determinat el president, que també ha insistit -sense entrar en els detalls de l'operació- que en ple esclat del coronavirus el mercat de mascaretes i equips de protecció individual estava "col·lapsat". "Les mascaretes van arribar al maig, no a l'octubre. Miri's l'informe de lai treballi amb més rigor", ha assenyalat Aragonès. Carrizosa li ha replicat que la dona de l'expresidentva intercedir en el contracte, i que al cap de només uns dies l'encarregat de liderar l'operació ja tenia 36 milions d'euros ingressats al banc."No donen explicacions, i els mitjans controlats per vostès no els pregunten sobre el cas. Però la pandèmia ha potenciat aquestes operacions", ha remarcat Carrizosa, que ha aprofitat per remarcar que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, està sent investigada per un cas de presumpta contractació irregular quan dirigia la(ILC). Ciutadans ha registrat una petició de compareixença tant d'Aragonès com del conseller de, Josep Maria Argimon, per tal que es donin explicacions sobre el cas de la compra de mascaretes en plena primera onada.

