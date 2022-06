Agressions, crits i quètxup a la paret: així va voler participar Trump en l'assalt al Capitoli

La comissió de ladelsque investiga l'ha comptat amb un testimoni d'última hora que ha aportat detalls sobre les intencions de. Segons ha relatat, ajudant del cap de gabinet de l'expresident estatunidenc, Trump va fer de tot per intentar participar en l'assalt, amb agressions, crits i una anècdota grotesca: quètxup a la paret delde la Casa Blanca.Els serveis secrets, segons ha explicat aquesta testimoni, van alertar Trump que en els fets del 6 de gener de 2020 a la seu de la democràcia estatunidenca hi havia seguidors seus armats amb, però a l'expresident li va ser indiferent. "M'importa una merda, no venen a fer-me mal a mi", hauria assegurat, a la vegada que demanava retirar els detectors de metalls perquè els seus fanàtics poguessin accedir a l'edifici.Durant l'assalt, Trump va voler participar i desplaçar-se de la Casa Blanca al Capitoli. Tothom li va desaconsellar però l'expresident es va mantenir en la seva idea: "Soc el president dels Estats Units, porteu-me on us dic", hauria assegurat Trump segons Hutchinson. De fet, va agredir un membre delsque el va conduir de nou cap a la Casa Blanca malgrat que ja era dins de lademanant que el transportessin al Capitoli. Trump hauria agafat pel coll al conductor del vehicle i hauria intentat prendre el control del vehicle.La ira de Trump no era nova d'aquells primers dies de gener, i, de fet, venia produint-se des del dia en què perd les eleccions i es dedica a avivar la teoria del frau electoral. L'actitud de l'expresident dels Estats Units deixa fins i tot escenes surrealistes. Així ho ha relatat Hutchinson, que ha assegurat que l'1 de desembre de 2019 va ajudar al personal de laa netejar eld'un plat que Trump havia llençat a la paret del despatx oval després que elli transmetés que no s'havia produït frau en les eleccions i queles havia guanyades de forma legal.El desenllaç de tot plegat segur que no va agradar a Trump, però no va tenir més remei que acceptar-ho. Biden va convertir-se en nou president dels Estats Units i ara és feina d'aquesta comissió delamericà investigar si l'expresident té alguna culpa en l'assalt que va posar en seriós perill la

