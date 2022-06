La Unió Europea acorda prohibir la venda de cotxes contaminants a partir de 2035

han acordat la matinada d'aquest dimecres que els nous cotxes que es venguin a la UE a partir de 2035 hauran de ser lliures d'emissions de CO2 i, per tant, neutres per al clima."El Consell ha acordat elevar els objectius deper 2030 al 55% en el cas dels cotxes i al 50% en el de les furgonetes. També ha acordat introduir un objectiu de reducció del 100% de les emissions de CO2 de cara al 2035 pels cotxes i furgonetes nous", han anunciat els ministres en un comunicat.El compromís sobrea partir del 2035 s'ha produït després de més de 16 hores de negociacions a Luxemburg sobre les propostes de llei sobre el clima."Es garantirà la possibilitat que els conductors puguin recarregar els seus vehicles a tots els estats membres mitjançant la corresponent revisió del desplegament d'una infraestructura de combustibles alternatius (AFIR, per les seves sigles en anglès)", esgrimeix el comunicat.haurà de negociar un compromís definitiu per donar suport a la prohibició total dels vehicles contaminants a partir de 2035.

