Aterratge d'emergència del vol que portava Teresa Jordà de Barcelona a Lisboa

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, era ahir a la Conferència de lessobre els Oceans a. Va intervenir davant el plenari, però hi va anar de poc que no ho pogués fer. Jordà volava en un avió de TAP, la companyia portuguesa, el dilluns a la tarda per fer nit a Lisboa i participar l'endemà a la Conferència representant elInesperadament, quan l'avió s'acabava d'enlairar i sobrevolava lesva haver de girar cua i fer unal. Quan eren a la pista, encara a l'aeronau, van explicar als passatgers que havien tingut un problema important amb el sistema de navegació i que no haurien arribat a Lisboa. El pilot, que va enviar un avís d'emergència, el que es coneix com un codi, va tenir sang freda per aterrar i tots els sistemes d'emergència de l'aeroport estaven a punt a pistes.Hores després, un altre avió de la mateixa companyia va portar el passatge a Lisboa sense incidències. Jordà va poder ser a la conferència, però no a la recepció amb la comunitat catalana que ella i la consellera d'Exteriors,, que aquests dies té agenda a Portugal, havien d'oferir dilluns al vespre a laUn cop a la capital portuguesa, Jordà va defensar davant el plenari de la Conferència de les Nacions Unides sobre els Oceans el model català debasat en “la presa de decisions compartida” entre totes les parts interessades.Jordà va qualificar “d’ambiciós” el procés per consensuar una política marítima integrada amb l'objectiu de “desenvolupar els sectors de l’” i “garantir la protecció dels ecosistemes marins, la seva biodiversitat i serveis ecosistèmics”. La conferència s'allargarà fins aquest divendres.

