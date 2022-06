és una època meravellosa, ja que molta gent aprofita per fer vacances i desconnectar. Sovint, però, ve acompanyat deI, a més, a la llista s'hi afegeixen algunesque afecten la població, sobretot, durant la temporada estival. És el cas de laQuè és, però? Es tracta d'unaque comporta lade laés l'època de l'any en quèi alguns estudis apunten a lai la, a més d'un augment de lesSegons dades publicades pel Centre d'Investigació en Fitoteràpia, Infito,pateix, almenys,. El perquè d'afectar més les dones que els homes es deu a l'anatomia de cadascun dels cossos: lafemenina és mési facilitaa la bufeta.Els símptomes més freqüents de la infecció sóna l'hora, així com la, sense poder-ho fer sempre que se'n té ganes. També, en algunes ocasions, es pot orinarPerla malaltia, els experts recomanen seguir algunes indicacions. Van des d'fins a, així com orinar com més aviat millor després de tenir relacions sexuals. A més, també expliquen que és millor-se que banyar-se ideque poden alterar la. Per últim, els experts recomanen

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor