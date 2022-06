Vigila amb aquest missatge d'Instagram, et poden robar el compte

Como te hackean tu cuenta de Instagram, te estarás preguntando.



En este caso específico (una de las maneras que usan) un amig@ te envía la siguiente imagen y el siguiente mensaje:



"Te doy 50 $, si encuentras el error" pic.twitter.com/fJ788sbBKM — PinkyBoyz (@pinky_boyz) June 26, 2022

Elsataquen per tots els racons possibles. La majoria dels intents d'estafa són previsibles i fàcils de detectar, però sovint troben la manera de fer-nos caure al seu, sigui amb noves tècniques o emprantDarrerament, s'han detectat intents de robar comptesa partir d'unque els estafadors envien mitjançant l'usuari d'un amic o amiga. Ho fan amb unaque és un"Et dono 50$ si trobes l'error", escriuen acompanyant la imatge. I, per, demanen fer una gestió sospitosa amb un correu electrònic.Volen que canviïs elde gestió del compte d'Instagram i posis el seu. Fent aquest pas, els estafadors només han defent ús de l'opció de recuperar-la com si se n'haguessin oblidat i així ja has perdut el teu compte. D'aquesta manera, ells tenen accés al teu usuari ien aquest cas amics teus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor