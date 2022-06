Ja s'han publicat les notes de la selectivitat

Ja s'han publicat lesde la. Els alumnes que es van examinar els dies 14, 15 i 16 de juny jar des d'aquest dimarts elsdels exàmens. Un total de 40.557 estudiants s'han enfrontat aquest any a la prova que dona accés als estudis universitaris.El Departament d'Universitats ha habilitati de la contrasenya que fa servir al portal d'accés a la universitat. Les notes de tall, les que marquen la porta d'entrada a la carrera seleccionada, es publicaran a mitjan juliol.La convocatòria d'enguany, com ja va passar el 2021, ha estat marcada per la p, sobretot per la decisió del Govern de prioritzar el català a l'hora de repartir les proves. Undels estudiants van escollir elcom a llengua dels enunciats dels exàmens de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i un 2,8% el castellà.

