La Fiscalia investigarà si Villarejo va espiar Giró per ordre de Sánchez-Camacho

Laha obert una investigació per determinar si l'actual conseller d'Economia,, va ser espiat el 2012 per l'excomissari de policiaper ordre de l'actual senadora del PP, segons ha avançati han confirmat fonts de la Fiscalia a l'ACN. Giró va presentar una denúncia la setmana passada, després que transcendissin a la premsa unes gravacions en què se sent la dirigent popular fer l'encàrrec a l'expolicia.En concret, Giró els va denunciar perpúblics. El conseller era aleshores director general adjunt de. "Se m'ha espiat només perquè soc independentista", lamentava la setmana passada.Camacho va donar a Villarejo unaa qui s'havia d'investigar, entre els quals també hi havia el llavors president de la Generalitat,. Així es desprèn dels àudios publicats per El Món d'una conversa entre Camacho i Villarejo que es va produir el 6 de novembre del 2012, en plena campanya electoral al Parlament.A més, Camacho fins i tot li va donar el telèfon de Mas. A la llista també hi va incloure l’empresari; l’aleshores director de La Vanguardia,l iGiró concretava la setmana passada que presentava la denúncia com a "persona privada i particular", i no com a conseller. I és que en els moments que van passar els fets, ell no participava de la vida política ni hi tenia cap responsabilitat. "Això vol dir que l'espionatge per idees polítiques i lave des de fa molt de temps, de fa més de deu anys", sosté.

