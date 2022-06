Netflix incorpora les primeres pel·lícules i sèries en català arran de l'acord amb Cultura

a la seva plataforma gràcies al pacte signat amb el Departament de Cultura de la Generalitat. Aquest acord estipulava que la companyia inclouria uns 70 títols anuals en llengua catalana , ja sigui amb el doblatge (fet per ells mateixos) o amb els subtítols en català. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ho ha explicat aquest dimarts al Parlament en una interpel·lació al Govern sobre l'impuls del sector audiovisual en català.Els títols incorporats, per ara, són aquests: amb doblatge en català, la pel·lículaPel que fa als subtítols en català, ja estan disponibles totes aquestes produccions(Temporada 1);(Senior Year);. Al llarg del 2022 se seguiran incorporant més títols, en una decissió de la companyia que consideren de "molt encertada" per tal d'ampliar el seu catàleg de llengües internacional. Tot això arribaa les xarxes socials per la manca de presència de continguts en llengua catalana.Netflix ja va deixar clar quei de la subtitulació d'aquesta setantena d'obres, sense haver de fer servir cap de les ajudes que el Govern té previstes per a incentivar el català a nivell audiovisual a través de doblatges i subtitulacions. Per a la plataforma nord-americana: la majoria de les noves incorporacions que afegeix a la seva plataforma tenen àudios i subtitulacions sufragades per la companyia, sigui en l'idioma que sigui.

