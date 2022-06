Per què s'arruguen els dits quan estan en contacte amb l'aigua?

Amb l'arribada de la calor i de l'estiu, els caps de setmana i els dies de vacances són, sovint, ideals per anar a gaudir de la platja (o de la piscina) i remullar-se com més, millor. Entrar aés una manera àgil i ràpida de treure's la calor de sobre, però en algunes ocasions preocupa que lesEs tracta d'unaque, segons un estudi realitzat pels neuròlegs Einar Wilder-Smith i Adeline Chow , comporta una baixada significativa del flux sanguini en aquesta regió de les mans. Això es deu a ladels dits que, tal com han pogut comprovar a l'experiment, s'arruguen de la mateixa manera que si se'ls aplica una crema anestèsica local.Elstambé juguen un paper important, i és que són els encarregats deen aquesta nova superfície, arrugada en lloc de llisa. El neurocientífic i psicòleg de la Universitat Metropolitana de Manchester Nick Davis explica que ho fan perTot i que fora de l'aigua, les persones amb les mans seques i, per tant, els dits llisos tenen millor capacitat a l'hora d'agafar objectes, la situació canvia dins de l'aigua. Els més de 500 voluntaris que han participat en l'estudi vanpocs minuts després d'entrar-hi, però les arrugues dels dits van incrementar la fricció amb els objectes:Es tracta de la mateixa "" que s'empra amb elso amb la. En el primer cas, la banda de rodada permet una millor adherència a l'asfalt i, en el segon, que la sola de les sabates no sigui llisa genera una millor adaptació al terreny per on s'està caminant.La conclusió dels investigadors és, doncs, que elsque es generen entre lesdels dits ajuden ade manera òptima i, per tant, allunyar-la del punt de contacte entre els dits i els objectes. Així, les arrugues ajuden a agafar objectes i superfícies mullades.

