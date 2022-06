Salut demana fer un ús «racional» dels CAP davant l'augment de casos de Covid

El pic de casos, a mitjans de juliol

Les dades de lano són bones. En els darrers dies hi ha hagut un increment significatiu de, que s'ha traduït en més tensió als, i més ingressos hospitalaris, tot i que les unitats de crítics continuen en mínims històrics. Les subvariants, més contagioses, ja són majoritàries a Catalunya, però el Govern no preveu recuperar restriccions i només demana utilitzar la mascareta en espais tancats o amb molta gent. La secretària de Salut Pública,, i la investigadora del Biocomsc,, han comparegut aquesta tarda per explicar què volen dir aquestes dades de contagis. L'increment de casos s'explica, sobretot, per la irrupció de la variant BA.5 i durant la setmana es veurà l'efecte deCabezas ha comparegut amb mascareta, per donar exemple de la recomanació del Govern per a les persones de més de 60 anys. La doctora ha dit que hi ha una tendència d'ascens d'infeccions respiratòries i ha detallat que la Covid representa prop d'un 60% de les infeccions respiratòries que circulen a Catalunya. A dia d'avui,, acompanyada de BA.4. En l'actual situació, Salut ha demanatdels serveis sanitaris i no anar al CAP si no hi ha simptomatologia greu o s'és una persona vulnerable. "Si podem fer uns dies de repòs a casa, no cal anar al CAP", ha dit la secretària de Salut Pública."Hem d'actuar amb normalitat, però amb", ha demanat Cabezas. Això vol dir que, en cas de tenir simptomatologia compatible amb la Covid, s'ha d'intentar portar mascareta i minimitzar els contactes amb les persones vulnerables. En cas de donar positiu, ha demanat la doctora, convé no estar en contacte amb persones que poden emmalaltir de manera severa. "Tot el que sigui evitar la transmissió a persones vulnerables, serà el millor", ha dit.La professora Clara Prats ha detallat que en els darrers mesos s'ha produït un procés de substitució entre la variant BA.2 (de febrer, març, abril) i la variant BA.5. Això permet explicar l'actual situació de la pandèmia. "A finals d'abril principis de maig hi ha un increment de casos i després baixa la BA.2, però aleshoresi tenim una nova onada que està de pujada", ha dit. Al principi, el casos totals baixen, però quan BA.5 guanya terreny els casos totals pugen. En la R, això es tradueix en una R que, en el cas de BA.2 ha estat per sota d'1 i la de BA.5 ha estat per sobre 1.i s'ha apropat cap a la de BA.5.Amb dades de persones més grans de 60 anys, Prats ha explicat que el pic, en l'escenari més probable,i el pic d'incidència a 14 dies arribaria a la segona meitat de juliol. Aquest escenari inclou l'efecte del pont de Sant Joan. "En els propers dies veurem si aquest escenari es compleix", ha di la professora. Si no, arribaríem a un escenari més favorable (però menys possible) que seria similar al de Portugal. En aquesta situació, el pic arribaria a la primera setmana de juliol. "Portugal no va tenir un Sant Joan, per això no creiem que la situació sigui tan optimista", ha dit, i ha recordat que la situació és canviant.Si analitzem les dades de visites al CAP, tot apunta que s'incrementaran si tot continua com ara. A nivell hospitalari, també es preveu creixement en les properes dues setmanes. "amb i per Covid", ha dit. A les UCI, les dades estan de pujada, però ni punt de comparació amb les dades de la sisena onada. "Estem en mínims històrics, però estem creixent. Hi ha una tendència a l'alça en les darreres setmanes", ha detallat Prats. Si es manté això, en un parell de setmanes hi hauria unes 70 persones ingressades a l'UCI. "De moment no es preveuen sorpreses", ha reblat Prats.Les dades sobre les variants que circulen també indiquen que un 58% dels casos que es detecten són de la variant BA.4 i BA.5, sobretot de BA.5. I quin risc tenen aquestes variants? Elconsidera que encara no hi ha prou dades per dir que són més transmissibles, però sí que assenyala que té un risc alt de creixement i d'escapar a les vacunes, però en principi no es traduiria en casos més greus. "El risc és relativament baix pel que fa a complicacions", ha dit Cabezas.Pel que fa a les, la doctora ha volgut ressaltar la capacitat de reinfecció en les persones joves (de menys de 50 anys). "Això en dona idea de l'escapament sobre la immunitat natural", ha afirmat Cabezas. És més fàcil, doncs, tornar a contagiar-se de Covid. Les dosis de reforç de la vacuna millora la capacitat de resposta, per això des de Salut insisteixen en què tothom es posi la dos de resposta. Els anticossos naturals també són menors i per això és més fàcil reinfectar-se encara que hagis passat la Covid.Les dades concretes de Catalunya indiquen que, que creixen sobretot en persones grans (1.364 són de 60 anys o més). "Menys de la meitat d'aquests ingressos són per la Covid", ha recordat Cabezas. Pel que fa a les UCI, hi haper culpa del coronavirus. "Són mínims històrics", ha insistit la doctora, que ha ressaltat l'alta immunització de la població. Les dades de vacunació indiquen que la població més jove té menys percentatge de tercera dosi, i la doctora ha recordat que la vacuna protegeix, especialment els primers mesos. "La dosi de record permet recuperar la normalitat", ha dit.Les dades d'atenció primària indiquen que dilluns ens van fer. El 10 de gener, eren 100.010. De tota manera, la secretària de Salut Pública ha admès que el moment és complicat perquè els professionals ja comencen a fer vacances i s'està recuperant tota l'activitat assistencial ajornada per la pandèmia. "", ha recordat. Per això, la doctora ha demanat fer un ús "racional" dels serveis sanitaris. Així, si hi ha símptomes importants o qui ho pateix són persones vulnerables, s'ha d'anar al CAP, però si no no cal.Pel que fa a la, els països on ha entrat la variant BA.5 han patit un increment de casos i també d'hospitalitzacions. "En general veiem una pujada d'hospitalitzacions, però és difícil diferenciar aquelles que són amb Covid o per Covid", ha dit la doctora. A les UCI, els increments són més petits, cosa que indica una menor gravetat d'aquestes subvariants. La mortalitat també és baixa. Les dades d'aquest dimarts indiquen que les infeccions respiratòries agudes han incrementat en comparació a la setmana prèvia. "És un increment del 3,7% en relació a la setmana anterior, però no és només Covid, sinó qualsevol altre símptoma respiratori agut", ha dit.La situació, en tot cas, és de creixement i això es tradueix a l'atenció primària. Si ens fixem en diagnòstics de Covid als CAP, també creixent de manera progressiva. "Estemde principis d'any", ha remarcat la doctora. Els casos creixen més en les persones de més de 60 anys, però perquè les proves diagnostique es concentren en aquesta franja d'edat. A partir d'una mostra representativa de la població, el sistema de detecció fa una estimació la taxa de Covid, que a dia d'avui se situa en els 404 casos per cada 100.000 habitants. "El 58% de les vegades, el virus que identifiquem és el. És el virus majoritari en aquests moments", ha dit Cabezas.

