La Fiscalia investigarà les morts de migrants a la frontera de Melilla

L'ONU demana respectar el dret d'asil i exigeix reparar els drets violats

La Fede i la Fedaia parlen de "massacre" i exigeixen responsabilitats polítiques

El Parlament fa un minut de silenci i Borràs se suma als clams d'investigació

El Defensor del Poble inicia actuacions

Laha decidit, finalment, obrir unael passat dissabte 25 de juny. La fiscal general de l'Estat,ha deixat en mans de la fiscal especialitzada de la sala d'estrangeria, Beatriz Sánchez, "la investigació de les circumstàncies" en què van perdre la vida quan intentaven accedir a Espanya.La Fiscalia ha declarat que la decisió d'obrir una investigació es basa en "la transcendència i gravetat dels, quei els drets fonamentals de les persones, així com en la singularitat i complexitat de la investigació".Les imatges han arribat a molts racons del planeta, i els. Aquest mateix dimarts, la mateixa Organització de les Nacions Unides () ha lamentat la mort dels migrants i ha recordat que les detencions han de ser l'últim recurs i en cas que s'hi recorri, l'ús de la força ha de ser proporcionat i respectar els drets humans. Amb tot, l'ONU ha urgit, tant a Espanya com al Marroc, fer aigua clara de l'ocorregut i dirimir responsabilitats.De fet, l'organisme internacional ha anat més enllà i ha afirmat que. En aquesta línia, també ha exigit a la Unió Europea (UE) "ampliar la disponibilitat de vies per una migració segura i ordenada", així com "prendre mesures per garantir i respectar el dret a buscar i rebre asil".Ho ha dit en un comunicat en què ha instat ambdós estats a proporcionar unaa les persones afectades,. En concret, l'organisme requereix al Marroc preservar els cossos dels morts a la frontera, identificar-los i tornar-los a les famílies. En el cas dels ferits -unes 300 persones-, ha reclamat una atenció sanitària adequada per a la seva recuperació.Lafede.cat i la Federació d'entitats d'atenció a la infància i l'adolescència (Fedaia) han qualificat els fets a Melilla deen dos comunicats emesos aquest dimarts. La Fede, per exemple, ha assegurat quei que no s'haurien de repetir en ple segle XXI". Per la seva banda, la Fedaia s'ha lamentat del "caire repressiu inacceptable" que, en la seva opinió, tenen les polítiques migratòries de la frontera sud.També aquest dimarts, elal començament del ple a proposta del secretari quart a la Mesa,, un dels impulsors de la campanya en favor de l'acollida Casa nostra, Casa vostra. La presidenta de la cambra, Laura Borràs, s'ha sumat als clams nacionals i internacionals d'investigació dels fets i ha demanat descobrir els responsables "d'aquestes accions" i que "assumeixin responsabilitats". Borràs ha lamentat "les imatges terribles de cossos amuntegats, entre morts i agonitzants, amb policies que se'ls miraven sense prestar ajut" i, precisament per això, s'ha afanyat a criticar les declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, que va considerar que l'actuació policial contra les prop de 2.000 persones que intentaven accedir a la ciutat, amb antidisturbis i gasos lacrimògens, com a "ben resolta".I és que per la presidenta del Parlament, "la inhumanitat,, per complexa que sigui". Borràs ha remarcat que "els fets ocorreguts i les imatges que en queden, de crueltat esfereïdora, són d'una gravetat extrema i de condemna davant la". Ara, diversos grups parlamentaris treballen per una declaració de la Junta de Portaveus sobre els fets.També al Parlament, en declaracions als mitjans, el portaveu d'En Comú Podem,. Cid ha afirmat que les declaracions de Sánchez sobre els fets de la frontera són "inacceptables" i també ha dit que "evidentment, aquest cas no està ben resolt", per la qual cosa ha exigit al president espanyol una "rectificació".i de la policia espanyola i ha garantit que des de les seves files treballen per canviar la política de gestió de fronteres, que. David Cid ha conclòs que "és conegut que tenim una diferència objectiva amb el partit socialista".Tot plegat, el mateix dia en què el Defensor del Poble,, ha iniciat actuacions després de rebre unasobre els fets a Melilla. Gabilondo ha lamentat la pèrdua de vides humanes i ha explicat que de seguida es va posar en contacte amb la delegada del govern espanyol a la ciutat marroquina i amb la directora general de la Guàrdia Civil per saber exactament què havia passat i interessar-se per la situació de víctimes i ferits. En aquell moment, ha dit, també va demanar com s’havien aplicat els protocols al Centre d'Estança Temporal d'Immigrants (CETI) de Melilla i quina assistència lletrada van rebre els afectats. Gabilondo també es va interessar per l’estat dels agents ferits.

