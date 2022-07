La cara i la creu: la investigació de l'espionatge a Sánchez fa camí i es bloqueja el «Catalangate»

La querella d'Aragonès, la setmana vinent

Boye prepara la via internacional

L'Audiència Nacional posa la directa

Són dos casos que tenen en comú el principal delicte, les punxades telefòniques sense control judicial, però que van a dues velocitats diferenciades. La investigació de l'sobre elha agafat velocitat de creuer i aquesta setmana vinent prendrà declaració com a testimoni -de manera escrita, en principi- al ministre de la Presidència,, home de la màxima confiança dei que hauria d'aportar informació sobre l'espionatge al president del govern espanyol i a altres ministres. Elva a un altre ritme. Fa dos mesos que els independentistes afectats van anunciar una "ofensiva judicial" que, excepte en el cas de la querella d' admesa a tràmit -parcialment- aquest dilluns , continua bloquejada. En alguns casos, les defenses han presentat escrits per demanar als jutges que accelerin els tràmits. De moment, no hi ha gaire interès. I això que el govern espanyol va prometreamb la Justícia.No per això els afectats han deixat de denunciar el cas. Òmnium ha intensificat especialment les explicacions arreu i ha portat el cas a l', amb cartes a l'alta comissionada de Drets Humans,, o intervencions al consell de Drets Humans. Aquest dijous,va reaparèixer des de Ginebra per assenyalar el poc interès de l'Estat en esclarir els fets i advertir que, si res no canvia, continuarà espiant "la dissidència". En clau judicial, el jutjat 21 ha admès a tràmit la seva querella per determinar si efectivamentvan ser espiats, però ha descartat investigar l'empresa, desenvolupadora i comercialitzadora del sistema Pegasus. Òmnium, de la mà del seu advocat,, ja ha anunciat que presentarà recurs contra la decisió.La resta de querelles continuen en stand-by. La de la, també presentada per Salellas, ha anat saltant de jutjats i de moment no se la vol quedar ningú. Del jutjat 22 va passar al 32, que portava la investigació per espionatge de, però en va denegar l'acumulació. Un dels objectius de les defenses dels afectats era agrupar totes les querelles al mateix jutjat, pilotat per. El magistrat va dir a principis de juny que no hi havia cap base per investigar l'empresa de Pegasus. La defensa va presentar un escrit demanant celeritat, però no hi ha hagut resposta. El mateix jutge va arxivar provisionalment la causa contra Torrent i Maragall, que dos anys després d'obrir-se no ha donat cap resultat.Pel que fa a la querella d'ERC, presentada per, també víctima de l'espionatge, tampoc no hi ha hagut avenços, i passa el mateix amb la de l'ANC, presentada per l'advocat. En el cas de l'ANC, el jutjat 32 també ha rebutjat acumular la causa i ha quedat al jutjat 19, pendent de l'admissió a tràmit. La titular del jutjat 19,, ha signat decisions polèmiques els darrers mesos, com l'escorcoll de Can Vies, l'aval a una manifestació de La Falange o l'empresonament provisional del Carles de Sants per les protestes de Pablo Hasél. Pel que fa als republicans,prepara accions legals a Suïssa, on viu exiliada des de fa més de quatre anys i on va ser víctima de l'espionatge.El president de la Generalitat,, també ha estat víctima de l'espionatge -reconegut pel- quan era vicepresident del Govern, i també portarà el cas als tribunals. A hores d'ara, ultima la seva querella contra el Catalangate i fonts consultades perapunten que es podria presentar a principis de la setmana vinent. En les últimes setmanes, elshan estat preparant en les darreres setmanes una querella de la qual no n'han transcendit detalls. Paral·lelament, la querella presentada peltambé continua aturada, però la mesa ha acordat que la cambra es personi en les actuacions judicials relacionades amb la denúncia que va presentar al maig per l'espionatge.Si la via domèstica està bloquejada, la via internacional encara no s'ha activat. L'advocat, també víctima de l'espionatge, porta la carpeta de Junts i els exiliats, i ja té pràcticament enllestides les querelles que presentarà arreu d'Europa. Boye farà accions a, aquells països on s'han comès espionatges. A banda, també presentarà querelles en diversos punts de Catalunya, i ell personalment ja n'ha presentada una als jutjats de Madrid, que per ara no té resposta. En aquella denúncia, l'advocat assenyala una vintena d'atacs rebuts amb Pegasus i posava les bases perquè el jutge identifiqués les connexions econòmiques entre l'empresa NSO i Espanya.L'expresidenti l'exvicepresident del Parlamenthan agafat una via diferent i han portat el cas directament al, acusant Sánchez i el govern espanyol de l'espionatge. El Suprem -jutjat competent per veure els casos que afecten el president i els ministres, que són aforats- no té gaire interès a investigar els fets i ja els ha derivat a l'Audiència Nacional. Torra i Costa volen retenir la causa a l'alt tribunal, que haurà de prendre una decisió definitiva. L'objectiu, en tot cas, és arribar com més aviat millor a instàncies internacionals i denunciar la vulneració de drets que ha suposat la intervenció de les comunicacions de la seixantena de persones vinculades al moviment independentista.Aquest escenari d'estancament, per ara, de l'ofensiva judicial contra el Catalangate contrasta amb la velocitat que ha imprès el magistrat instructor José Luis Calama a la investigació sobre Pegasus que afecta el govern espanyol, concretament a Sánchez i els ministres. Bolaños ha demanat declarar per escrit i el jutge li ha permès, tot i que li ha recomanat fer-ho per videoconferència per criteris "d'agilitat i utilitat". Calama també ha acordat enviar una comissió rogatòria a, encapçalada per ell, per interrogar el responsable de NSO Grup. El cas Pegasus i el Catalangate, dues causes per espionatge, amb alguns elements semblants, que van a ritmes diferents.

