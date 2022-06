El vot de Lluís Puig torna a posar a prova Borràs al Parlament

Explicar "la veritat" de la decisió

Las'ha reunit aquest dimarts amb un nou elefant a la sala: l'anul·lació del vot delegat del diputat i exconseller a l'exili Lluís Puig per part del(TC). La sentència, derivada d'un recurs presentat pel PSC el passat octubre , encara no ha arribat de forma oficial i, per tant, no ha estat motiu de discussió. Però un interrogant circula ja a la velocitat de la llum pels passadissos de la cambra: què farà aquesta vegada la presidenta? La decisió judicial és ferma i, per tant, d'obligat compliment, amb la qual cosa la dicotomia, com va passar en el cas de, torna a ser o acatar i que Puig deixi de votar, o bé desobeir permetent que ho continuï fent com fins ara i assumir les conseqüències que se'n derivin. A hores d'ara, no hi ha un acord entresobre com procedir.De moment, el ple ha arrencat aquest dimarts a la tarda amb la situació en stand by a l'espera que arribi la sentència. Mentrestant, Puig continuarà emetent el seu vot delegat des de Bèlgica. "El punt de partida és que ella va acceptar la delegació de vot. Cal veure els termes de la sentència", asseguren fonts de la presidència del Parlament. Socialistes i independentistes estan a l'espera de veure la lletra petita de la decisió judicial per fer el següent moviment. Es dona per descartat, de partida, que la sentència pugui tenir efectes retroactius i afectar votacions que s'han dut a terme fins ara perquè no es va produir en el cas de l'anul·lació dels vots a distància de Carles Puigdemont i Toni Comín , una decisió per la qual es va dividir el TC.A la reunió de la mesa, el silenci sobre aquesta qüestió ha estat sepulcral. "Tampoc volem parlar-ne amb el PSC davant", reconeixen els grups independentistes. Des d'ERC, però, sí que s'han posat en contacte amb Junts i Borràs per preguntar com pensa gestionar la situació. "Hem d'esperar la sentència", insisteixen des de Junts, que per ara no van més enllà de denunciar el que és una nova "a la sobirania popular" del Parlament.Els republicans, que asseguren que no tenen resposta sobre quina és la intenció de Junts, són partidaris dea la decisió de la presidenta" sigui quina sigui. També en el supòsit que s'aposti per una acció simbòlica que permeti el vot a Puig sense que s'inclogui en el recompte oficial, opció que ERC va posar sobre la taula quan se li va retirar l'escó a l'expresidenti que va ser rebutjada per Junts. De fet, al·leguen que són conscients de les dificultats i les conseqüències de desafiar el tribunal i no són partidaris de situar Borràs a la mateixa pressió que consideren que va ser sotmèsquan presidia el Parlament. De fet, l'ara conseller d'Empresa i tres membres més de l'anterior mesa afronten el 12 de juliol un judici per desobediència que els pot costar la inhabilitació.Des d'ERC esperen, doncs, que sigui Borràs, com a presidenta del Parlament però també com a presidenta de Junts, el grup parlamentari de Puig, qui lideri quina ha de ser la resposta. "Sabem que la desobediència per la desobediència no té sentit", afirmen els republicans, però afegeixen que el que volen és quesobre la decisió presa i que no es rememorin episodis com el de l'escó de Juvillà. Aleshores, i després de dues setmanes farcides de contradiccions, Borràs va argumentar que, si el dirigent de la CUP havia acabat perdent l'escó va ser, no perquè ella donés l'ordre, sinó perquè els serveis interns del Parlament, és a dir, els funcionaris, van actuar de forma "improcedent" i van executar per iniciativa pròpia l'ordre de la(JEC).Segons Borràs, Juvillà va ser considerat pel Parlament "diputat de ple dret fins al 4 de febrer", tot i que va assenyalar una "doble realitat" o "realitat paral·lela" que feia que a efectes legals deixés de ser-ho el 28 de gener per ordre de la JEC. Tot plegat, una argumentació que va entrar en col·lisió directa amb la promesa extensament repetida en públic dei, en el cas de l'exdiputat de la CUP i exmembre de la mesa, apuntalar l'escó almenys fins que no hi hagués sentència ferma. Finalment, Juvillà va perdre l'acta abans que aquest fet es produís."Farem tot el que sigui a les nostres mans per garantir la defensa dels seus drets", ha dit la diputada de la CUP, que ha recordat que precisament van entrar a la mesa del Parlament amb aquesta missió. Un cop la sentència aterri formalment a la cambra, la mesa es reunirà de nou per abordar què passa amb el vot de Puig. Fins aleshores, l'independentisme no explorarà una resposta que, per ara, no està consensuada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor