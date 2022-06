Stoltenberg reclama davant Sánchez «invertir més en defensa»

El president espanyol,, ha assegurat que l'ha demostrat, després de la invasió russa d'Ucraïna,. Ho ha dit en el transcurs d'una compareixença amb elamb qui ha visitat les instal·lacions del recinte firal de l'Ifema, a Madrid, on dimecres començarà laque ha convocat els líders occidentals.Sánchez ha explicat que la cimera definirà les amenaces que afronta el bloc occidental, concretarà els recursos per respondre-hi i refermarà la seva aliança estratègica, alhora que ha traslladat un missatge d'unitat dels aliats, de "i els valors de la pluralitat, el respecte dels drets humans i", entre les que ha citat les cartes de l'ONU i de Washington.El president espanyol ha anunciat que es batejarà amb el nom deelque es definirà en la cimera, i que s'estudiarà, que es produirà "abans o després", en referència a les negociacions que s'estan duent a terme sobre aquest assumpte. També s'ha referit a la necessitat de posar la mirada "en el flanc sud, en particular a la zona del Sahel".Jens Stoltenberg ha afirmat que aquesta cimera marcarà un abans i un després en la història de l'Aliança Atlàntica i ha agraït a Sánchez el seu compromís en favor del vincle atlàntic. El líder atlantista -i exprimer ministre laborista de Noruega- ha recordat el paper essencial de lesi el paper de les tropes espanyoles en moltes missions internacionals.Stoltenberg ha explicat que en l'encontre de dimecres i dijous es tractarà del full de ruta de l'OTAN en "un món més perillós" i que estudiaran més mesures per a, que enfronta una "invasió brutal" com no es veia des del 1945. El secretari general de l'OTAN s'ha mostrat a favor d'i de facilitar l'entrada de Finlàndia i Suècia a l'aliança.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor