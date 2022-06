ERC porta al Parlament i el Congrés l'intent de l'Estat de captar un jove independentista

ERC portarà ali alel presumpte intent per part del Departament de Seguretat Nacional (DNS), controlat pel ministeri de la Presidència del govern espanyol, de captar un jove independentista per aconseguir informació de Jovent Republicà i Batec. Els republicans registraran a la cambra catalana una petició dede la delegada del govern espanyol a Catalunya,, perquè aporti "tota la informació de la qual disposi" i quina opinió li mereix el cas, una actuació que tindrà rèplica a Madrid. L'acció des de l'àmbit polític transita en paral·lel a la via legal que les joventuts del partit estan estudiant obrir en aquests moments."Em sento utilitzat. Faig una crida als joves que es puguin trobar en una situació similar perquè denunciïn", ha assegurat, el jove afectat. El setmanari La Directa, juntament amb el diari Ara, han fet seguiment de les converses de Telegram i de dues trobades presencials amb dos suposats agents presentats com a Alfredo i Juan. El contacte entre Pérez i el DNS es va estendre des del 28 de març fins a aquest 22 de juny, quan s’hauria d’haver produït la tercera reunió. Una trobada, però, que mai va arribar a succeir perquè els agents la van cancel·lar a última hora per una suposada emergència."Intento vigilar i sortir el mínim de casa", ha admès Pérez, que en una compareixença al Parlament ha titllat d'"" uns fets que des del primer dia va posar en coneixement dels periodistes que han publicat el cas. El jove va militar durant un any a Jovent Republicà i, tot i que hi simpatitza, no té intencions en aquests moments de tornar-se a afiliar. La portaveu de l'organització,, ha atribuït l'actuació a un "intent més de les clavegueres de l'Estat de perseguir el moviment independentista". Pérez, per la seva banda, ha argumentat que l'Estat busca "atacar i desestabilitzar" l'independentisme".El diputat d'ERC, també militant de Jovent Republicà, ha reivindicat que l'organització és legal i té més de 90 anys d'història, a més d'un miler de militants. Ha afegit que un cas d'aquesta naturalesa és un "escàndol majúscul" que hauria de tenir conseqüències de forma immediata.

