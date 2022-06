Sánchez i Biden criden a reforçar la «seguretat col·lectiva» en plena guerra a Ucraïna

Biden elogia el "lideratge" de Sánchez

Feia 21 anys quei elsno signaven una declaració conjunta. Aquest ha estat un dels eixos vertebradors del discurs del president del govern espanyol,al costat del president dels Estats Units,, a qui ha rebut a la Moncloa durant una hora amb motiu de la cimera que l'OTAN celebra aquesta setmana a Madrid. Aquestadels dos estats es basa en "reforçar" lai determina com a claus elements com la justícia, la ciberseguretat, la seguretat energètica, la seguretat alimentària, la gestió migratòria i el canvi climàtic. Amb la guerra acom a teló de fons, Biden ha volgut agrair a Sánchez el suport davant. "Continuem estant units per reforçar les nostres capacitats de defensa", ha apuntat el president nord-americà."Compartim els principis de la llibertat, de la democràcia, de l'estat democràtic i de dret i de la igualtat", ha ressaltat Sánchez en la intervenció inicial, durant la qual s'ha mostrat "especialment satisfet" de la declaració institucional. "Reafirmem la defensa de l'. Això és molt important de dir avui, perquè la invasió de Putin d'Ucraïna és un atac frontal als valors compartits i confirma la necessitat d'un ordre mundial basat en lleis", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha volgut posar de manifest la defensa també delde l'OTAN."Espanya i els Estats Units som socis, som amics" ha dit Pedro Sánchez en l'inici de la compareixença, i ha assenyalat que l'OTAN s'hadesprés de la invasió d'Ucraïna. Al referir-se a la necessitat de defensar el flanc oriental i reconèixer les amenaces del flanc sud -visibilitzat aquests dies en la crisi a Melilla-, Sánchez ha esmentatde l'Aliança Atlàntica.Sánchez ha assenyalat les grans coincidències entre totes dues parts en els temes tractats, com en l'augment de la presència nord-americana que es produirà a la base naval de Rota, onals quatre que ja hi ha. Uns destructors que formen part de l'escut antimíssils de l'OTAN. En tot moment, el president espanyol ha subratllat la condició d'aliats dels dos estats i els valors que comparteixen. La declaració conjunta inclou una referència a combatre ladel nord d'Àfrica, una de les prioritats del govern espanyol."Pots comptar amb nosaltres, Pedro", li ha contestat Joe Biden, que ha elogiat el paper dejugat per Sánchez ."Estem aquí junts per afrontar la seguretat compartida", ha afirmat, i ha agraït "l'hospitalitat" amb les tropes nord-americanes. Biden ha assegurat que la invasió de Rússia ha estat la major amenaça a l'Aliança de les darreres dècades i ha dit que laés "la millor força que tenim per afrontar l'agressió de Rússia i donarem als ucraïnesos el que necessitin"."Ens estem preparant contra les amenaces de nord i sud", ha repetit Joe Biden, qui ha afirmat que continuaran pressionant contra Rússia. "vol acabar amb tot el poble i la cultura d'Ucraïna", ha asseverat el president nord-americà, que en tot moment ha escenificat empatia amb el president espanyol i ha donat les gràcies a la resposta espanyola a la crisi, destacant el paper jugat per la diplomàcia espanyola.La trobada de tots dos presidents ha tingut lloc la vigília que comenci a Madrid la, fet que ha concentrat a la capital espanyola desenes de caps d'estat i de govern. Tots dos dirigents s'han saludat cordialment en el moment de trobar-se a les portes de la residència oficial, enmig d'una forta expectació. Una hora abans, Biden ha arribat a la base de Torrejón d'Ardoz, onAmb aquesta cimera, Sánchez es treu l'des de l'anterior trobada amb el líder nord-americà, que va tenir lloc precisament en l'anterior cimera de l'Aliança Atlàntica, a Brussel·les. En aquella ocasió, la Moncloa va despertar moltes expectatives sobre l'encontre, que finalment va quedar reduït a un passeig de menys d'un minut per un passadís i en el qual Biden va aparèixer distant envers el president espanyol. Amb posterioritat, l'agost passat, van mantenir una conversa telefònica arran de laEn el transcurs de la trobada, Biden ha informat Sánchez queels quatre que tenen a la. Així ho ha explicat abans de la reunió el conseller nacional de Seguretat de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Els destructors formen part de l'en previsió d'atacs externs. La presència nord-americana a les bases de Rota i de Morón, a Sevilla, ha estat precisament un dels temes tractats en l'encontre de la Moncloa.Més de quaranta delegacions internacionals participaran a Madrid en la cimera de l'OTAN, que té com a punt principal a tractar la definició d'unade cara a la propera dècada. S'espera que els aliats decideixin reforçar el suport militar i polític aque pateix l'agressió russa des del 24 de febrer.

