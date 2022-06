Colau i Aragonès reclamen a Sánchez una investigació per les morts a Melilla

Les demandes de Pimec

Elha acollit aquest dilluns la segona trobada física entre els presidents des que va esclatar el Catalangate , l'escàndol de l'espionatge contra dirigents independentistes que va portar la relació entre la Generalitat i la Moncloa a una fase de congelació que tot just comença a superar-se. La setmana passada, la consellerai el ministrees van citar a Madrid per aplanar el terreny per una trobada entre presidents que es farà al juliol , un episodi que va derivar en l'enèsim xoc entre ERC i Junts . L'estadi blaugrana ha acollit l'entrega de premis de, esquitxada per la pluja i també pels fets de Melilla, on s'han registrat desenes de morts d'immigrants que intentaven entrar a Espanya. Tant Aragonès comhan exigit una investigació al govern espanyol, dividit sobre la qüestió entre la part deli la d', molt més crítica., ha assenyalat Colau, que ha definit com a "insuportables" les imatges que arriben de la frontera. "Hi ha desenes de persones mortes i agonitzant", ha remarcat l'alcaldessa de Barcelona. Aragonès, que només pujar al faristol ha fet costat a la petició de la líder dels comuns, ha demanat que s'investiguin els fets per. Sánchez no ha fet cap comentari al respecte en el seu torn d'intervenció, just després dels dirigents catalans.El president català ha estat especialment crític amb el, l'infrafinançament "crònic" i la. "Ho hem de resoldre amb mecanismes per complir amb les inversions pressupostades. Estem disposats a oferir un mecanisme de garantia de les inversions de la Generalitat", ha remarcat Aragonès, que ha demanat apostar pel ferrocarril. "Les empreses de Catalunya teniu el potencial de liderar el creixement econòmic", ha ressaltat el president, que ha defensat que les institucions han de dedicar-se a "acompanyar" les empreses. "Tenim un país extraordinari", ha volgut resumir el president per insuflar "autoestima" al col·lectiu.En un discurs de to eminentment empresarial, Aragonès ha defensat que Catalunya té una "oportunitat" en la recerca i fabricació del xip europeu. "Si volem aprofitar el màxim de la conjuntura actual, hem d'evitar els discursos derrotistes", ha ressaltat el president de la Generalitat replicant una idea que ja ha verbalitzat aquest matí davant de Foment del Treball a l'hora de referir-se a la renovació del Mobile World Congress fins al 2030 . El president, en aquest sentit, ha indicat que quan hi ha col·laboració, el país és "imparable" malgrat les dades de la, disparada pels preus de l'energia. "Cal més diàleg i més acord que mai. Cal un gran acord de rendes per garantir els projectes empresarials i evitar la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania", ha reflexionat.El president ha indicat que es poden prendre decisionsa l'hora de combatre la inflació, i ha demanat "flexibilitat" en matèria fiscal. "Per això cal flexibilitzar els objectius de dèficit per a Catalunya", ha demanat Aragonès. "Hem de tornar a ser una de les economies mésd'Europa", ha determinat el dirigent d'ERC, en referència a les possibles receptes per sortir de la crisi. Un marc en el qual hi ha situat, també, l'impacte de la marca Barcelona dins la "Catalunya sencera". "Hem d'oferir seguretat, agilitat i reforçar el país com a terra d'oportunitats", ha apuntat.Sánchez, per la seva banda, ha demanat tenir en compte que totes les decisions s'han de prendre, missatge relacionat amb la invasió russa d'Ucraïna. "El que hem de fer és reforçar la unitat en la resposta a", ha assenyalat el president del govern espanyol, que ha reivindicat aquesta unitat a l'hora d'afrontar les mesures per mitigar-ne els efectes de la guerra. El líder del PSOE, en aquest punt, ha reivindicat el diàleg: "Apostem per fer transformacions inclusives que ens permetin a tots guanyar-nos el nostre futur. Davant de tanta incertesa, la certesa fonamental és que hem d'enfortir el projecte comú, que és l'europeu", ha remarcat."No tancarem la transició democràtica fins que les pimes no formin part del diàleg social", ha reflexionat, president de Pimec, que ha defensat la presència de les empreses petites i mitjanes al "pont de comandament". El dirigent patronal ha assegurat que no es poden prendre decisions legislatives pensant en les companyies grans, i ha apel·lat a tenir en compte la "situació de canvi" derivada de la crisi econòmica encadenada entre la pandèmia i la guerra a. "No podem tenir un proveïdor a més de 4.000 quilòmetres. El veritable discurs del segle XXI és l'energia i l'aigua, i hem après que podem fer la transformació al nostre país, però si algú controla el nostre, podem quedar a les fosques", ha reflexionat Cañete.Segons el dirigent patronal, el futur passa per un concepte: "Sostenibilitat". "I no només la laboral, que també, sinó la dels recursos. Aquesta és una petició que volem posar sobre la taula", ha apuntat Cañete, que ha volgutarran de la vacunació i els fons comunitaris per fer front a la pandèmia. El president de Pimec també ha demanat que l'administració sigui "més eficient" i, per tancar la intervenció, ha volgut reclamar més "diàleg, consens i compromís" a les institucions. "Les minories no poden bloquejar els acords", ha apuntat Cañete, que ha alertat de les "amenaces" que hi pot haver en cas que no fructifiquin els acords. Per ara, entre l'Estat i la Generalitat hi planen

