Torna l'estafa dels vídeos íntims: et volen robar gairebé 1.400 €

🔴🔴 Torna aquesta estafa en què t'amenacen en difondre vídeos íntims teus si no els pagues una quantitat de diners. Per molt creïble que sigui el missatge, no piquis. Ells no pararan i buscaran noves maneres d'estafar-te #StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/m3jfYPwqcM — Mossos (@mossos) June 27, 2022

Els estafadors no aturen: inventen i recuperen vells trucs per robar-te grans quantitats de diners i de dades. Aquest dilluns, els Mossos d'Esquadra han alertat d, en què els estafadors et volengairebéamenaçant-te amb laDonada la credibilitat del correu electrònic rebut,dels estafadors, que asseguren tenir el control absolut sobre els teus dispositiusaixí com la possessió de vídeos personals íntims que poden difondre amb un sol clic.En un correu electrònic extens, els lladres avisen i expliquen que l'usuari ha estat víctima d'unaal seu compte de correu electrònic i, per conseqüència, als seus dispositius electrònics. Alerten que hi han instal·lat uni podena tots els continguts així com als comptes de xarxes socials. A més, detallen la passió de l'usuari per lesper a adults i de lamentre es passeja per aquestes webs alhora que esAixí, els estafadors demanenen els dos dies següents a l'obertura del mail. Si no la reben, amenacen enigual que si fan una denúncia a la policia o parlen amb algun amic o contacte del mail rebut. Al final de tot el correu, els lladres fan una recomanació:

