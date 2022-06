El Govern defensa el «combat ideològic» per protegir els drets LGTBIQ+

El Saló Sant Jordi de laha acollit aquest dilluns la celebració institucional del dia internacional per a l'alliberament. El president de la Generalitat,, ha assenyalat la necessitat de mantenir un "combat ideològic" contra el moviment de "reacció" que hi ha en marxa, segons ell, per protagonitzar un retrocés en els drets aconseguits en les últimes dècades. També ha remarcat la necessitat de promoure polítiques públiques perquè"Avui, i sempre, és especialment rellevant que fem memòria democràtica sobre la lluita LGTBIQ aquí i arreu del planeta", ha apuntat Aragonès, que ha defensat elper garantir els drets del col·lectiu. "Es tracta de tenir un país que lluiti contra els estigmes i les violències. Estem en un combat ideològic contra la reacció que intenta tirar enrere els avenços de les últimes dècades", ha remarcat el president, que ha lamentat que hi hagi segments de la població "oprimits" per qüestions de gènere. "Quan sumem totes les persones que estan sent discriminades per, hem de canviar les relacion de poder", ha remarcat.Aragonès ha reivindicat l'existència d'un país "divers" que està "orgullós" de com és cadascun dels ciutadans. "No es tracta del dret d'estimar a qui vulguis, sinó del dret a ser. Això és el que hem de reivindicar. Tots els països i societats són diversos, el que no ho són és les relacions de poder", ha apuntat el dirigent d'ERC. El president ha defensat introduirperquè tothom pugui viure "millor". "Cal l'expressió de l'apoderament del moviment popular LGTBIQ+. Un país no és lliure si cadascuna de les persones que el formen no és lliure", ha apuntat el president de la Generalitat.La consellera d'Igualtat i Feminismes,, ha assegurat que Catalunya té un teixit associatiu "divers" que ha servit per precedir les polítiques que ha fet l'administració, i ha reclamat "ampliar cada vegada més els drets". En aquest sentit, ha defensat el tràmit de la llei trans catalana , que es va posar en marxa a mitjans de desembre de l'any passat. Verge ha indicat que hi ha drets que estan en risc, com ara l'avortament, arran del que ha passat alsamb la decisió del. "La lluita l'ha de sentir tothom com a pròpia, i tenim una responsabilitat conjunta", ha insistit. La consellera ha remarcat que els drets "no són individuals", sinó que es garanteixen de manera "col·lectiva" en espais familiars, laborals i d'oci. "No hem de qüestionar les persones, ni hem de fer servir els estereotips", ha apuntat Verge.

