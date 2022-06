La Moncloa evita la polèmica sobre les morts a Melilla i silencia Podem

"Totes les preguntes sobre els fets aels respondré jo". Així de clara ha estat la portaveu i ministra de Política Territorial,, davant les insistències dels periodistes a la roda de premsa posterior al consell de ministres per saber l'opinió d'sobre les morts a la frontera espanyola amb el. La ministra d', que presentava els detalls de la llei trans, ha mantingut un silenci absolut sobre els fets que han tornat a dividir el govern espanyol.El missatge oficial de l'executiu, doncs, és situar lescom les grans responsables de les morts de migrants a la frontera de Melilla amb el Marroc, que s'eleven a 23 de manera oficial, però que segonspoden superar la quarantena. Rodríguez ha assegurat que l'executiu està "commogut" per la tragèdia, però defensa la seva política migratòria."Deixaríem de ser humans si les imatges no ens encongissin l'ànima i el cor", ha assegurat Rodríguez, a la vegada que ha donat ela les famílies dels morts, i també el suport a tots els ferits, inclosos els. Malgrat tot, però, la portaveu ha assegurat que l'actuació de l'Estat es basa en la defensa de la. "S'està agredint la frontera d'Espanya, i, per tant, també l'europea", ha assegurat.Malgrat la intenció de tancar files, però, la divisió entreés evident.ha demanat aclarir els fets, mentre que a Catalunya, elshan titllat de "racisme institucional" l'actuació del govern de Sánchez, del qual en formen part, is'ha mostrat "avergonyida" per declaracions del president espanyol. Al Congrés dels Diputats, la formació morada ha demanat investigar les morts a la frontera entre Espanya i el Marroc.Pel que fa a, laha tancat files amb l'actuació de l'Estat i ha evitat demanar una investigació. La portaveu d'Afers Exteriors i Seguretat de l'executiu comunitari,, s'ha limitat a explicar que estan en contacte amb les autoritats del Marroc per entendre les "circumstàncies detallades" d'uns fets que ha considerat "tràgics".

