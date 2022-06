Junts posa noves condicions a asseure's a la taula de diàleg i manté els noms «vetats» al setembre

S'exploraran accions legals pels fets de Melilla

El portaveu de Junts,, ha dit que les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què demana que el partit també formi part del diàleg amb l'Estat , "" de la taula entre "ERC i PSOE", i que no ha servit per abordar elentre Catalunya i Espanya. El portaveu ha assegurat també que va ser un error "vetar" la presència de Junts a la taula al setembre, quan es va celebrar la primera i única trobada. "", ha apuntat, i ha assenyalat que si el mecanisme "deixa de ser una taula de diàleg i es converteix un procés de negociació, Junts hi serà". Això sí, amb condicions:Perquè el partit hi sigui, doncs, cal que s'abordi "l'essència del conflicte" i, per tant, es faci unaque acabi amb la repressió abans de finalitzar la legislatura; també l'exercici delamb un referèndum pactat; i per últim, ha de ser un espai de negociació amb "garanties" per poder monitoritzar els acords. Rius ha remarcat especialment aquest darrer punt: és clau que, perquè el PSOE "no compleix els acords" que assumeix. Rius, però, no ha volgut concretar si és necessari un mediador. Segons Junts, a més, les paraules de Sánchez són una "rectificació" seva, però també des, que va ser tambéde Junts.Precisament sobre la delegació, que va ser un dels punts que va generar tensió entre socis de Govern, Junts ha dit que a dia d'avui es manté la mateixa proposta -si bé araja no forma part de l'executiva. La delegació proposava comptava amb Sànchez,. "A dia d'avui, la delegació continua sent aquesta per participar en el procés de negociació real", ha dit Rius. En el seu moment, el partit va atribuir el veto a la Moncloa, però avui ja l'ha ampliat a Aragonès . El portaveu, en tot cas, ha dit que no s'ha tractat la qüestió de la delegació a la reunió de l'executiva i que per tant es manté.Des de Junts també es considera "preocupant" que ERC tingui "tendència" a reunir-se amb ministres espanyols mentre no avança la investigació del. "No es poden seguir prenent decisions unilateral.", ha dit. La nova executiva del partit, renovada i ambi Jordi Turull al capdavant, ha acordat "reforçar els mecanismes de coordinació" que preveu l'acord de Govern i per poder resoldre de manera "més periòdica" les qüestions que van sorgint. Així, Junts vol que hi hagi més reunions, quei que afecten el Govern, fer complir l'acord amb ERC i crear l'espai de coordinació que preveu aquest pacte.A dia d'avui, Junts ha dit queprevista entre Aragonès i Sánchez, ni tampoc el contingut d'aquesta possible trobada. "Si hi ha una reunió,entre els dos socis de Govern", ha reclamat, i ha avisat que si només és per una foto la reunió no funcionarà. Per Junts, les relacions amb la Moncloa continuen "congelades" per l'espionatge massiu a l'independentisme -més enllà de les trobades tècniques-.Rius ha condemnat els incidents que hi ha hagut a, i que han deixat 37 morts. "Cal una explicació del govern espanyols. Els arguments de Sánchez, justificant la violència per salvaguardar la integritat territorial d'Espanya, ens recorden els pitjors moments del nacionalisme espanyol", ha dit el portaveu. En aquest sentit, ha dit que atribuir els fets a les màfies és comprar el discurs de l'extrema dreta. Des de Junts han criticat la poca contundència dei els. "Entenem que els fa còmplices", ha dit, i ha afirmat que hi ha una esquerra que fa un "doble discurs" si està el govern o a l'oposició."Pedro Sánchezper donar explicacions", ha reblat. Per això, Junts estudiarà demanar la compareixença de Sánchez i presentarà una bateria de preguntes perquè el president espanyol s'expliqui. Tambéa instàncies europees perquè s'analitzin els fets.

