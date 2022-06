El PSC confia que la cimera de l'OTAN abordi la crisi migratòria

El PSC ha tancat files ambsobre la crisi de Melilla i la mort de desenes de persones a la tanca , i ha sortit en la seva defensa després que Unides Podem i els comuns hagin anat pujant el seu to contra el president espanyol , que va felicitar la policia marroquina per la seva intervenció. La portaveu del partit,, ha dit que "lamenten" la mort d'aquestes persones i "que hi hagi màfies que s'aprofitin d'aquesta gent" i que la solució passa per ajudar els països del Magrib a. Sobre les paraules de Sánchez, ha reiterat que la situació ha estat un "drama" i ha confiat que l'posi sobre la taula la problemàtica social i econòmica dels països del Magrib.Tortolero ha destacat el paquet deanunciat dissabte pel president espanyol, i ha refermat l'aposta del PSC pel diàleg institucional, demanant al presidentque convoqui una taula de partits catalans perquè el diàleg entre la Generalitat i l'Estat requereix també d'un "diàleg entre catalans".Les mesures anunciades per Pedro Sánchez dissabte en un intent de mostrar undesprés de la derrota del seu partit a Andalusia han quedat eclipsades per lesa morts a Melilla i per l'actuació -acreditada amb imatges- de la gendarmeria marroquina, a qui el president del govern espanyol va felicitar. Els aliats del PSOE van considerar "mancades d'empatia" les paraules de Sánchez i li han reclamat unaLa contestació del soci de govern es traduirà en un pols al Congrés en forma deperquè s'aprovi una investigació dels fets i es depurin responsabilitats que hi hagi. "Les paraules pronunciades per Sánchez són una expressió deSi no rectifica, el perseguirà en el seu futur polític", ha assegurat el portaveu de Catalunya en Comú,La iniciativa que registraran aquest mateix matí a la cambra baixa inclou quatre punts:garantir l'atenció sanitària a les persones hospitalitzades en territori espanyol, contribuir a la identificació de cadàvers i localització de familiars i obrir una investigació de caràcter independent.Jaume Collboni ha intervingut per posar en valor la notícia que el. El tinent d'alcalde ha destacat que aquest fet pot permetre crear més de 60.000 llocs de treball al 22@ vinculats al sector tecnològic. Ha assegurat la voluntat que Barcelona esdevingui finalment ladel Mobile per no estar pendent de la seu d'una manera contínua.Collboni s'ha referit a l'que publica El Periódico que situa el PSC en una posició guanyadora i ha dit que és una constatació de la "feina feta" per superar el "sotrac" de la crisi. "Ara nosaltres ens centrem a governar", ha assenyalat. Collboni ha dit que està treballant per fer efectiva la reforma del codi penal que ha de castigar amb més penes de presó els delictes de

