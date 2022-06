El nou pla de xoc dels Mossos per combatre les violències sexuals en l'oci

Les dades de les violències sexuals en l'oci

El Departament d'Interior posa en marxa un nou pla per combatre les violències sexuals que s'exerceixen a Catalunya en l'àmbit de l'oci. En una roda de premsa on ha participat el conseller, s'han explicat les mesures que es desplegaran en diversos àmbits i actuacions per tal d'evitar, prevenir i conscienciar sobre els atacs, abusos i violències sexuals que s'exerceixen, sobretot a les dones, en l'oci català.en els últims cinc anys. Les dades dels Mossos destaquen que des del 2021 i fins al juny de 2022 s'han registrat fins a 288 agressions sexuals amb submissió química.La policia catalana implementarà un paquet de mesures que pretenen prevenir, combatre i acompanyar les víctimes. Les principals mesures impliquenque s’aixequen quan una víctima relata a la policia el que ha sofert. Aquest augment del patrullatge es basarà en la situació geogràfica dels punts on, segons les dades policials, es produeixen les agressions sexuals. També es buscarà la millora dels atestats, per aconseguir que no hi hagi absolucions judicials a agressors per manca de prova.L'objectiu dels Mossos d'Esquadra és centrar les primeres actuacions en els entorns de l'oci català, per identificar-los i després "ampliar en altres àmbits que s'establiran a partir de l'anàlisi de les dades i la intel·ligència policial". Des de la policia catalana es vol garantir la seguretat dels itineraris de les zones d'oci al transport públic, entorn on se solen produir diverses d'aquestes violències sexuals, i identificar persones vulnerables per garantir la seva seguretat.en efectes pràctics., i a nivell territorial els fets delictius relacionats amb aquest àmbit es concentren en les regions metropolitanes. Durant el 2021 i fins al 12 de juny del 2022 s’han recollit 288 casos per submissió química (167) i vulnerabilitat química (121) segons el relat de la víctima.Un 11,43% dels detinguts pels cossos policials són menors d'edat i l’índex de resolució de les investigacions l’any 2021 va arribar al 86,35 %. En el període 2016-2021, el 79,8% de les víctimes de violències sexuals van denunciar abans d’1 any; mentre que el 20,2% de víctimes van denunciar passat el primer any.

