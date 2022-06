ERC emplaça Junts a abandonar la «crítica inútil» i seure a negociar amb Sánchez

Ni "lleials" ni "responsables"

Les carpetes irresoltes entrerevifen cíclicament a mesura que la legislatura, entorpida per la judicialització i les discrepàncies estratègiques, avança. Aquesta vegada, després de dos mesos de relacions "congelades" amb el govern espanyol per l'escàndol d'espionatge, ha estat la reunió entre la consellera Laura Vilagrà i el ministre Félix Bolaños per reprendre el diàleg la que ha tornat a obrir la capsa dels trons. Davant la queixa de Junts, que ha tornat a carregar contra l'aposta dels republicans per la interlocució amb la Moncloa, els d'han emplaçat els seus socis a abandonar lesi a seure a la taula de diàleg per explorar fins a quin punt és possible revertir la repressió.Malgrat que les relacions es van congelar a l'espera d'una resposta pel Catalangate que no es va produir per part de, al carrer Calàbria s'ha estès el convenciment que calia un desglaç per tornar a fixar una noves coordenades pel diàleg. No consideren que sigui una "incoherència" fer-ho, sinó una "obligació". La secretària general adjunta d'ERC,, ha defensat aquest primer contacte entre ambdues parts que ha de suposar unque faci possible el que no ho va ser ni la passada tardor ni a principis d'any: definir la metodologia de la negociació i fets concrets en matèria antirepressiva.Vilalta ha reconegut que, a hores d'ara, no consta cap esborrany per abordar la reforma dels delictes de sedició i de rebel·lió al codi penal, però ha tancat files a l'hora de donar marge per veure fins a quin punt el govern de Sánchez està disposat a moure fitxa. Ha recordat que en dues setmanes hi haurà el judici al conseller i expresident del Parlament,, i que hi ha múltiples causes obertes que afecten dirigents independentistes, com la del jutjats 13, la del 18 o la del Tribunal de Comptes. "Volem passar ai de les concrecions", ha justificat.Segons Vilalta, Junts no està respectant l'aposta per la negociació que va quedar recollida en l'acord d'investidura, a més d'assegurar que sí que estava informat de la reunió a Madrid. De fet, ha argumentat que desmarcar-s'hi és també allunyar-se del "consens" ciutadà al voltant d'explorar la via dialogada per a la resolució del conflicte. Amb tot, no s'ha estat d'advertir la Moncloa que aquestes solucions no poden, com ha deixat caure el president del govern espanyol en una entrevista a La Vanguardia, sinó que s'han de produir avenços ja. "Calen, el més aviat possible", ha insistit. I ha afegit que aconseguir-ho depèn també de la fortalesa amb què l'independentisme s'asseu a la taula.L'actitud de Junts -que ha lamentat que no sigui- només suposa, segons Vilalta,. De fet, com a exemple de contradicció entre els seus socis assenyalen que, mentre que Junts posa el crit al cel per la reunió entre Vilagrà i Bolaños, obvien que el conseller d'Economia,, es va reunir amb la vicepresidentafa dues setmanes, quan teòricament les relacions estaven suspeses. "Per què ells sí i nosaltres no podem?", es pregunten els republicans."Parlar, trobar solucions, és la nostra", ha repetit Vilalta, que no dona per normalitzada la relació amb la Moncloa però sí que admet un intent de reconstruir relacions. Quedar-se "assegut i de braços plegats" no considera que sigui útil per aconseguir res ni per posar fi a l'actuació de les clavegueres en casos com el de l'espionatge o l'Operació Catalunya, així com la teranyina judicialitzadora en què continuen atrapats tant els partits independentistes com la interlocució entre la Moncloa i la Generalitat.Vilalta també ha explicat que en els propers dies ERC analitzarà si dona suport o no al nou paquet deanunciat dissabte per Sánchez per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna. La dirigent republicana ha admès que hi ha mesures que poden ser "positives", però que d'altres es queden "curtes" o, directament, no han estat incloses. També ha estat crítica amb el president del govern espanyol per la gestió que ha fet de la tragèdia a la tanca de Melilla. S'ha sumat a les peticions dei d'obertura d'una investigació davant d'una vulneració de drets humans "insostenible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor