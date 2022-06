Així és la segona equipació del Barça en homenatge a Barcelona 92

𝐋𝐀 𝐅𝐋𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐄𝐈𝐗 𝐕𝐈𝐕𝐀 🔥 pic.twitter.com/sVsnGMLNTT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 27, 2022

Inspirada en la Barcelona 92'.

Una equipació per a una època daurada. pic.twitter.com/i1bPoVmgzT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 27, 2022

Elha presentat aquest dilluns la segona equipació per a la temporada 2022-23, de color daurat i inspirada en els, justament quan es compleixen 30 anys de la històrica cita olímpica a la ciutat. L'equipació incorpora el mapa de la capital catalana, en el qual s'identifiquen l'i la, i remata les mànigues amb un detall amb els colors de lesSegons explica el club, a través del color daurat, la samarreta pretén "simbolitzar tots els valors que fan possible aconseguir una medalla d'or olímpica, com són la, l', l'i la, i també que el fet d'aconseguir-la converteix l'esportista en un". A més del color daurat tant a la samarreta com als pantalons i les mitges, hi ha presència de blau marí als logos dels patrocinadors, ambal capdavant.

