Presó provisional per l'home que va intentar cremar dos sense sostre a Barcelona durant la revetlla

Un jutge ha decretatsense fiança per al detingut per intentara Barcelona la nit de la revetlla . La causa està oberta per. La Guàrdia Urbana va detenir-lo després d’haver atacat les persones ruixant-les amb líquid inflamable a l’avinguda Drassanes.Les supervivents, que van patir, van poder descriure l’atacant, conegut entre el col·lectiu de persones que dormen al carrer. De fet,Segons el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona,, només a la Barceloneta,, entre ellsen espais públics. Durant el migdia de Sant Joan, el presumpte autor de l'agressió als dos sense sostre ja va ser identificat i detingut gràcies a la parella afectada i als testimonis dels fets.

