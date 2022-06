Increment «dràstic» de les incidències contra el col·lectiu LGTBI el 2021

L'ha registratl'any 2021, fet que suposa unrespecte l'any anterior, marcat per la. De fet, aquestdetectat s'explica, segons l'Observatori, per la flexibilització de les restriccions de la pandèmia i a l'extrema dreta. Les dades mostren undes de 2016.La majoria de les incidències registrades el 2021 són(28,5%), seguida de qüestions relacionades amb(17,6%) i les(17,3%). Un 13% des les incidències suposena les persones LGTBI i. També hi ha(8,5%) i incidències relacionades amb el(2,1%). La majoria de problemes s'han detectat a la demarcació de Barcelona (44,7%).El president de l'Observatori contra l'Homofòbia,, i el coordinador tècnic,, han exposat aquest dilluns en un acte alels punts més importants de l'informe sobre l'estat de la LGTBIfòbia de 2021. "L'LGTBIfòbia està present en tots els contextos de socialització humana", ha dit Rodríguez, que ha detallat que l'Observatori treballa amb ladeper analitzar els atacs a les xarxes socials.També ha intervingut, diputada dels comuns i presidenta de ladel Parlament, que ha admès que aquesta problemàtica és "estructural" i que cal donar-hi resposta. "L'LGTBI-fòbia és estructural, no és la suma de situacions, estem en una societat patriarcal. Hem de fer un esforç per donar una resposta", ha afirmat Segovia.L'informe ha estat dirigit per. Des de 2014, l'Observatori elabora aquest document exhaustiu per retratar la situació de la LGTBIfòbia. Compta amb la participació d'experts en les diverses matèries que s'hi inclouen, com ara juristes, psicòlegs socials, antropòlegs i politòlegs. A la presentació de l'informe hi han assistit representants des departaments d'Interior i de Feminismes, de l'Ajuntament de Barcelona, i el síndic de Barcelona.

