Pols a Sánchez: Podem i els comuns exigeixen investigar les morts a Melilla

El paquet de mesures anunciat perdissabte buscant exhibir un viratge a l'esquerra després del daltabaix a Andalusia ha quedat eclipsat per la tragèdia mortal a la tanca de Melilla i l'actuació -acreditada amb imatges- de la policia marroquí, a qui el president del govern espanyol va felicitar públicament. En els darrers dos dies, Unides Podem i els comuns han anat apujant el to fins al punt de reclamar unaa Sánchez, una contestació del soci de govern que es traduirà en unen forma deperquè s'aprovi unai es depurin responsabilitats."Les paraules pronunciades per Sánchez són una expressió de. Si no rectifica, el perseguirà en el seu futur polític", ha assegurat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena. La iniciativa que registraran aquest mateix matí a la cambra baixa inclou quatre punts als quals els comuns emplacen el PSOE a donar-hi suport:les morts, garantir l'a les persones hospitalitzades en territori espanyol, contribuir a la identificació de cadàvers i localització de familiars i obrir una investigació de caràcter independent.Malgrat la contundència verbal de les últimes hores, tant Podem com els comuns descarten que la crisi derivada de la gestió a la tanca de Melilla pugui ser un motiu per trencar el govern. "Somper canviar coses formant part del consell de ministres que fora", ha dit Mena, que ha titllat d'" i de "catàstrofe pels drets humans " la mort de les persones subsaharianes que van intentar saltar la tanca.La lectura fan els comuns és que són molts els ciutadans, i també els votants del PSOE, que no comparteixen la "fredor i falta de compassió i d'empatia" que va transmetre el president a la roda de premsa de dissabte. Mena ha carregat contra l'"" que s'està fent del control de les fronteres mentre continua sense arribar una proposta de laperquè les vies d'entrada siguin "legals i segures". "No pot ser que es continuï construint una Europa fortalesa, els drets humans no poden dependre del color de la pell", ha lamentat.Les declaracions d'aquest dilluns se sumen a d'altres com la de l'alcaldessa de Barcelona,, que aquest diumenge a RAC 1 va ser contundent a l'hora de criticar la "vergonyant" resposta de Sánchez i va ser la primera en reclamar una rectificació al president, que va arribar a qualificar de "ben resolta" l'actuació de la policia marroquí.

