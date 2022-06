Fins a 23 comarques en avís per perill de pluges

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dl. 12.00 a dt. 00.00 TU

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm/30 minuts

➡ Xàfecs acompanyats de tempesta i localment de pedra i vent fort. pic.twitter.com/3QmXkUJEXW — Meteocat (@meteocat) June 26, 2022

Demà dilluns a partir del migdia s'esperen xàfecs intensos ⛈️ que podran anar acompanyats de tempesta i localment pedra amb ratxes fortes de vent 🌬️



Les pluges afectaran sobretot la meitat oest #CatalunyaCentral #Pirineu i #Prepirineu



Prealerta pla #Inuncat de #protecciocivil pic.twitter.com/HBo2LiCZpR — Protecció civil (@emergenciescat) June 26, 2022

Venena Catalunya. O almenys aquesta és la predicció del(Meteocat) per a fins a 23 comarques de tot el país. Així doncs, l'avís per perill d'intensitat de la pluja s'ha activat a partir de les 12 hores d'aquest dilluns i s'allargarà fins dimarts a les 12 de la matinada.Els territoris on s'ha activat l'avís moderat són el, el, la, la, el, el, l', la, les, el, el, l', la, l', el, la, el, el, el, la, l', el, eli l'Els ruixats es preveu que s'iniciïn ali ali vagin avançant a la resta del país a partir del migdia. És probable que els xàfecs també vagin acompanyats de tempesta i localment de pedra i vent fort. Davant l'avís,ha activat la prealerta del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor