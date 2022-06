"Hem dut a terme polítiques públiques amb consens i diàleg i l'exemple és el pla de reactivació econòmica i social per la Covid-19"

Llauradó és l'actual vicealcaldessa de Reus Foto: MBO

"La mal anomenada "classe política" no ens hem d'allunyar en excés de la gent a la qual representem. (...) Hem de fer més carrer i menys despatx"

"El punt fort del govern, ho dic amb franquesa, és la seva estabilitat. El govern és sòlid"

La candidata d'ERC, a l'exterior de l'Ajuntament de Reus Foto: MBO

"Podem oferir seguretat a un futur govern, perquè tenim l'experiència d'aquests anys"

Dies enrere, i amb el president Pere Aragonès com a acompanyant,va presentar públicament(Reus, 1978) com a alcaldable del partit a lesdel 2023.També al capdavant de la Diputació, i com a vicealcaldessa de la capital del Baix Camp, la candidata assenyala en aquesta entrevista aque es plantegen com a objectiu ser la llista més votada i liderar l'Ajuntament de la ciutat.- Obre un nou escenari, és innegable. Que es presenti algú que ha tingut l'alcaldia durant 12 anys o que no s'hi presenti canvia les coses. Però en qualsevol cas, tampoc hem analitzat amb detall què pot comportar això, a nivell de resultats. Per què? Perquè tenim una feinada amb els projectes que liderem i que hem d'anar executant en el que ens queda de mandat, menys d'un any, i que ve marcat pel Pla d'Acció Municipal (PAM). Estem centrats en l'acció de govern i l'objectiu de cara al 2023 és poder liderar el nostre ajuntament. Creiem que la millor fórmula, actualment, és el projecte d'ERC. Pel que hem anat observant, si al govern hi tenim més pes, la ciutat avança de la millor manera. Almenys, aquesta és la nostra conclusió. I ho dic amb humilitat, tot havent parlat amb molta ciutadania de diferents àmbits, del centre i de la resta de barris. Hem parlat amb tothom del Reus sencer que volem defensar.- Més que el què, destacaria el com. Més que un projecte, destacaria com els fem. I els fem des de la planificació, quelcom incorporat gràcies al PAM i al pla estratègic Reus horitzó 32. I també els fem a través de la participació ciutadana, incorporada ja el passat mandat. Crec que el que fem és establir les bases del futur de la ciutat, i si bé des d'ERC creiem que estem avançant, creiem també que es pot fer més. Vull destacar també l'empoderament de la ciutadania reusenca, amb la participació en diversos àmbits. Poso d'exemple la conversió del raval de Santa Anna en un espai per a vianants, quelcom que s'ha fet amb les aportacions amb els veïns i el seu teixit comercial o amb la comissió de mobilitat sostenible. També amb el pla estratègic som en una fase participativa. L'estabilitat i el consens i el diàleg també són importants. Hem dut a terme polítiques públiques amb consens i diàleg i l'exemple és el pla de reactivació econòmica i social per la Covid-19, que ha esdevingut un mirall per a algunes ciutats. Un altre exemple de consens i diàleg és la comissió d'infraestructures, on treballem amb el principal grup de l'oposició, el PSC. Haurem de vetllar, això sí, per tal que la promesa d'inversió a l'estació de Bellissens sigui real, si tenim en compte les dades de l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya.- Bé, haurem de vetllar. Haurem d'estar-hi a sobre. Hi ha bona sintonia, i pensem que l'Estat complirà, però hi haurem d'estar a sobre.- A nivell de govern i a nivell de partit, es pot fer la lectura. Per la pandèmia, tot es va digitalitzar, molts tràmits es feien de manera telemàtica i sabem que per a molts ciutadans va ser dificultós fer segons què. Aquesta és una de les qüestions que la ciutadania ens ha posat sobre la taula quan n'hem parlat després. Se'ns ha dit que ha estat difícil, contactar amb l'Ajuntament de Reus per la pandèmia. I en això cal que hi posem èmfasi. Cal que els tràmits amb l'administració siguin més àgils, més senzills. I no hem de deixar de banda aquell sector de la població que, pel que sigui, no té accés a segons quines eines digitals. A banda, també em referia a una concepció de proximitat en clau política. La condició política, de vegades, es percep com llunyana de la ciutadania. Nosaltres ens devem a la ciutadania i ens hi hem d'apropar. Nosaltres ho estem fent a través de les eines de participació, però d'uns mesos ençà a ERC ho estem fent també tractant directament amb els veïns. Reus i el seu ajuntament tenen una mida que fan factible una major proximitat entre la ciutadania i l'administració. I això també es pot fer parlant amb la gent, escoltant les seves necessitats. La mal anomenada "classe política" no ens hem d'allunyar en excés de la gent a la qual representem. Després de tot, no deixem de ser reusencs i reusenques. Hem de fer més carrer i menys despatx.- Tenen moltes inquietuds. Començo pel jovent, que és una generació preparada a nivell acadèmic, en gran part, però les oportunitats laborals que els sorgeixen no garanteixen una retribució prou bona com per poder-se emancipar. A banda, tampoc tenen gaires opcions de poder trobar un pis de lloguer assequible. Ens diuen "amb el sou que cobrem, no ens podem emancipar perquè no podem pagar un lloguer i arribar a final de mes en condicions dignes". Les seves condicions laborals són precàries, el que hem de fer, per tant, és afavorir que aquells que poden generar llocs de treball, ho facin amb condicions dignes, i aquests són les empreses i els autònoms. Aquí és on entra la regidoria d'Empresa i Ocupació, amb Carles Prats, a través d'una estratègia de desenvolupament econòmic. La feina és la millor eina d'atenció social. Tothom ha de poder viure de la seva feina.- Que els llocs on estan ubicats, en especial als polígons, han de reunir una sèrie de requisits per mantenir-s'hi, i que altres empreses puguin instal·lar-se i d'aquesta manera atraure un major talent. I aquesta indústria haurà de ser sostenible, és així. Prats hi treballa i així com promou el comerç, promou la indústria. Cal apuntar les empreses emergents i que es dimensionin de manera adequada. L'aliança amb la Universitat Rovira i Virgili, en aquest cas, és essencial.- Que hi ha d'haver una millor complementació entre la formació que s'ofereix a Reus i els llocs de treball que busquen les nostres empreses. Ho estem analitzant a la recerca de l'encaix per satisfer les expectatives de qui busca feina i qui en pot oferir.- Doncs si ens centrem en la gent gran, posem per cas, ens transmeten que n'hi ha moltes que viuen soles, que són dones, amb pensions minses, en condicions, a casa, que no els permeten baixar al carrer amb facilitat, el que impedeix que puguin socialitzar i tenir un envelliment actiu. És també un compromís, aquest, d'ERC. Volem abordar aquesta situació i per això a la regidoria de Salut i Ciutadania s'estan desenvolupant polítiques d'envelliment actiu. Hem recuperat molta activitat als casals de gent gran i quan hi anem amb el regidor Òscar Subirats el que ens expliquen és que tenen ganes de recuperar el temps perdut de la pandèmia, de relacionar-se, de gaudir. Crec que en el marc de Reus horitzó 32 es dibuixaran una sèrie de projectes que veurem en el seu moment i que posen el focus en l'atenció a la gent gran. Quant a la igualtat, ens plantegem un Reus feminista.- La nostra ciutat és un referent en polítiques feministes. S'ha fet molta feina en aquests anys, i la regidora Montserrat Flores ha fet una tasca excel·lent. Som un referent perquè tenim serveis de primer ordre, com el Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Reus, un pla municipal de polítiques de gènere, i hem tingut el primer Punt d'Atenció a la Diversitat Sexual del país. Ara, de fet, ja hi ha altres municipis que en tenen. El que volem, en essència, és que tot àmbit municipal tingui perspectiva de gènere, sigui en urbanisme, mobilitat o en l'aplicació dels pressupostos. Tampoc volem descuidar la violència de gènere, i aquesta va de la prevenció a la reparació de les víctimes.- El punt fort del govern, ho dic amb franquesa, és la seva estabilitat. El govern és sòlid, i està cohesionat. Des d'Esquerra volem fer valer l'estabilitat del govern, la trobàvem necessària si del que es tractava és de tirar endavant polítiques transformadores a Reus. Esquerra sempre serà a favor d'un govern estable, perquè això permet engegar l'acció política d'una manera eficaç. Sí que és cert que quan es va dir que s'acabava el contracte de lloguer del mercat, vam veure que en un moment de crisi com aquell no podíem permetre deixar sense feina els paradistes i vam entendre que calia trobar la manera de prorrogar l'activitat. El que vam aconseguir és vincular la pròrroga a un procés de transformació que va més enllà d'aquest equipament i que afecta tota la zona. És una entrada principal a la ciutat i creiem que mereix una transformació. I aquesta transformació l'estem fent de manera participada, perquè és important garantir consensos. El com. Vam fer un procés participatiu i el que s'ha vist és que la gent hi està d'acord, en aquesta transformació. Des del govern fem una aposta perquè en aquesta transformació hi hagi espai per a la cultura, per al jovent, i oferta per al producte fresc. Aquí hi ha d'anar el mercat del segle XXI i en això estem treballant.- Tenim un objectiu: ser la llista més votada i liderar l'Ajuntament de Reus. Per liderar-lo, cal una major representació al ple. Ara bé, nosaltres som de certeses. Som el grup municipal més cohesionat. Som un equip de regidors i regidores, units per un projecte. I aquest passa per ser el relleu transformador a la ciutat de cara al 2023. Volem un Reus modern, verd i feminista, un Reus sencer que tingui en compte els veïns del tomb de ravals i els dels de la resta de barris; que tingui en compte els aturats, els emprenedors, els que són a la colla sardanista i a la casa d'Andalusia. Per entendre'ns, ens agrada la globalitat, volem atendre la totalitat de la ciutadania. Volem representar els reusencs que ens votin i els que no ens votin. Portem regidories importants i en aquestes s'han fet projectes interessants. I no ens conformem. Volem fer més projectes, en endavant. Podem oferir seguretat a un futur govern, perquè tenim l'experiència d'aquests anys i això també dona seguretat a la ciutadania. En temps d'incertesa, en una societat líquida, com diuen, tenir un grup municipal que ofereix rigor i feina ben feta pot ser valorat per una gran part de la ciutadania. Sé que si en la seva major part la ciutadania valora la feina feta pel govern, veurà que gran part d'aquesta feina s'ha fet des de les regidories d'Esquerra. Per tant, volem seguir fent avançant la ciutat i la farem avançar més si la liderem.- No som en aquesta fase. El que sí que sé és que avui comptem amb un equip de regidors i regidores que han demostrat rigor i un coneixement profund de la ciutat. I ho torno a dir, no ens conformem. Volem anar més enllà.- Nosaltres treballem en l'any de mandat que ens queda. Ens devem a la ciutadania i al govern de l'Ajuntament de Reus. Tenim projectes per tancar i no podem tenir al cap escenaris de futur. Això sí, també treballem la nostra visió de futur, però treballem per ser la llista més votada. ERC representa un Reus més inclusiu, més modern. I pensem que és el millor que es pot oferir a la ciutadania, des de la humilitat. Cal que tinguem el màxim de confiança de la ciutadania per liderar la ciutat a partir de 2023. Quan arribi el moment ja en parlarem, perquè a la majoria de municipis no és temps de majories absolutes. Arribarà el moment en què ens haurem de plantejar amb qui anem plegats.- És que ara mateix ens estem encarregant de tancar els projectes que tenim a la taula, hi insisteixo. És el nostre compromís, i després intentarem ser la llista més votada. Primer la A, després la B. Quan arribi el moment ja ens ho plantejarem.- Quan tinguem els resultats de les eleccions ja farem les valoracions pertinents. Ara treballem en aconseguir una major confiança per part dels ciutadans de Reus. Cal tenir en compte d'on venim. L'any 2015 vam tornar a l'Ajuntament de Reus, amb dues regidores; l'any 2019, la gent ens va fer confiança i vam triplicar la nostra presència al ple. Mai havíem tingut sis regidors. I creiem que com més regidors tinguem, més i millor avançarà la ciutat. El repte, per tant, és el d'aconseguir que hi hagi més ciutadania reusenca que ens faci confiança. Que potser abans no ens havia votat, però que veient la nostra tasca al govern hagi valorat que podem liderar la ciutat.

