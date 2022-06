Denúncia per agressió homòfoba a Deltebre: «En la vida m’ho hagués imaginat»

Contusió a l'ull d'un dels homes agredits. Foto: Cedida

Els dos homes van rebre assistència mèdica i un d'ells té una fractura òssia al peu. Foto: Cedida

Contusions, alguna fractura òssia, hemorràgia, nervis, mal de cap... Són algunes de les lesions i símptomes que han reportat els informes mèdics de l’assistència que aquests dos homes van rebre alprimer, i a l’després durant el matí del divendres. Poques hores abans, el que havia estat fins aleshores una tranquil·la revetlla de Sant Joan va acabar amb violència, que van patir la parella i un company amb qui havien sortit a divertir-se en ser agredits a l’interior d’una discoteca de Deltebre. Una, han apuntat, perquè l’agressor, un home alt i corpulent al qual se'n va unir un segon, va abraonar-se contra ells quan, aprofitant una visita al lavabo, havien intercanviat unes paraules que evidenciaven la seva relació sentimental. Els supervivents han afirmat que a la sala de ball havien preferit no donar-se massa mostres d'afecte, tot i que són parella, precisament per evitar “cridar l’atenció”. Tots dos han presentat unaals Mossos d’Esquadra.La nit va començar amb un sopar relaxat a un restaurant de l’Ampolla. Hi van anar dues parelles i cap allà a les 3 vam decidir anar a Deltebre a la. Un dels quatre amics va marxar a casa i els altres tres van decidir continuar la nit una estona més. “Vam demanar un cubalibre a la primera barra, però vam veure que la gent que hi havia era molt jove –ells ronden els cinquanta anys-, així que vam anar a mirar a la sala de dins”, ha narrat un dels homes agredits a. En un moment de la nit, ell i el seu company van marxar al lavabo i allà es van intercanviar algunes paraules d'estima en una conversa ordinària, quelcom que, segons ells, hauria indignat l’agressor: “Va sortir d’un dels banys, va agafar del coll al meu company, el va treure fora i va començar a donar-li puntades de peu i punyades per tot, a l’esquena, a la cara, estava acarnissant-se”, ha explicat encara nerviós i trist. “Em vaig posar al mig i va començar a pegar-me a mi també, juntament amb un altre home que s’hi va sumar per pegar-nos, ens estaven rebentant i la gent ho mirava i enregistrava”, ha relatat. La pallissa va durar uns 10 minuts, han calculat, fins que van arribar els guàrdies de seguretat i els van treure fora pensant que potser havien fet alguna cosa malament, “però nosaltres no vam fer res per provocar això. Fins i tot després ens van comentar que no sabien a què havia pogut respondre aquest comportament, nosaltres estàvem de “bon rotllo”, això va ser unpel sol fet de mostrar-nos afecte”, s'han lamentat.Després d’avisar el 112, van acudir agents delsi de laal lloc dels fets. Els supervivents van anar al Centre d’Atenció Primària de Deltebre, on els van fer la primera assistència. En un dels informes s'ha detallat l’existència d'una fractura al peu dret, traumes facials i corporals deguts a les puntades de peu, mal de cap i intranquil·litat. En el segon informe, s'han detallat traumes múltiples a la cara i el cos, dolor, lesió a l’ull esquerre i al braç dret. Després del Centre d’Atenció Primària de Deltebre, van anar a la comissaria dels Mossos d’Amposta a denunciar els fets i, com que el dolor persistia en algunes zones del cos, van tornar a Amposta per ser visitats a l’Hospital Comarcal d’Amposta. “Al meu company a les radiografies se li va veure fractura òssia al peu i el van enguixar, i a mi a la mà i a la columna no se’m veia perquè està inflamat”.La parella ha dit que espera que l’agressor sigui detingut. “. No ens agrada cridar l’atenció ni donar mostres que som parella per tindre la nostra intimitat, però aquesta vegada ens van sentir, és increïble, com si ho veiés en una pel·lícula, necessitem que se sàpiga”, ha conclòs un dels agredits.

