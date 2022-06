L'Estat va intentar captar un independentista per aconseguir informació de Jovent Republicà i Batec

Els fets

El(DNS),del govern espanyol,aquest 28 de març unper aconseguir informació de. El jove en qüestió es diu Enric Pérez, es presenta com a independentista, ide dos agents que asseguren ser del DNS, presentats amb els noms d'Alfredo i Juan.El setmanari català, juntament amb el diari Ara, han fet seguiment de les converses de Telegram i dedes d'aleshores. Elentre Pérez i el DNS, quan s’hauria d’haver produït la tercera reunió. Una trobada, però, que mai va arribar a succeir perquè els agents la van cancel·lar a última hora per una suposada emergència.Alfredo i Juanperquè recuperés la seva militància a Jovent Republicà i els passés informació de l'organització, així com del moviment juvenil Batec. La primera conversa, gravada pel jove independentista com totes les altres, va anar així: “Treballem al Departament de Seguretat Nacional i, gent que ens doni un cop de mà en distintes temàtiques.i a altres coses. Tens un perfil interessant, per això ens hem volgut posar en contacte amb tu”, li va etzibar Juan per tot just després afegir, sense dilacions, el seu objectiu concret: “Ens dediquem a aconseguir gent que vulgui col·laborar amb nosaltres de manera puntual per obtenir informació o bé genèrica o bé específica i, a partir d’aquí, si la col·laboració funciona, anar-nos coneixent més profundament i buscar enteniment, res més”.Durant les trobades que Pérez va mantenir amb els dos agents, especialment en la primera, un dels. “Puigdemont, el dia que vingui, haurà de passar pel mateix que han passat els altres. És una qüestió política. Hi ha una sèrie de delictes penals que s’han comès i dels quals haurà de rendir comptes, igual que han rendit comptes els altres. Al final t’adones que en què ha quedat això? En res. Cal ser conscients, fora de Catalunya, de la gravetat dels fets.”, li detalla Juan amb relació al referèndum de l’1-O.L'altre agent, Alfredo, afegeix que “sobre el col·lectiu que hem parlat (Batec) i la seva relació amb Jovent Republicà i altres col·lectius ens pot interessar”.El Departament de Seguretat Nacional és una oficina creada l’anycom ai que està sota control directe del ministeri de la presidència i del president espanyol Pedro Sánchez. “”, explica un dels suposats agents en una de les trobades amb el jove independentista.s'ha fet ressò de les informacions publicades i ha assegurat ". Batec és una xarxa organitzada que té unes demandes clares, majoritàries i de sentit comú, imateix. Batec denuncia l’actuació de les clavegueres de l’Estat contra l’independentisme català i segueix treballant per enfortir-se i seguir sent útil pel país”. Pel que fa a, l'organització ha avisat que, explicant-ho a tot arreu perquè tothom ho conegui, exigint llum i taquígrafs i responsabilitats, i utilitzant els mecanismes judicials que tenim a l’abast perquè aquesta persecució i coacció no pot quedar impune”. La Directa també, però fins al moment no han rebut resposta.El cas d'Enric Pérez és un dels més ben documentats, però no és l'únic. Des del 2017, La Directa ha tingut accés aque, han assegurat, són "molt semblants al de Pérez": el de, un independentista d'esquerres de la Garriga que ho va experimentar el 2017 -coincidint amb el referèndum- i el d’, el nom fictici d'una jove de Sant Boi de Llobregat que va ser abordada per dos agents, suposadament del DSN, el desembre del 2019 a les portes del seu domicili familiar.

