Un solter de «First Dates» confessa que va practicar sexe dins de la Sagrada Família

Un participant del programa de citesha fet una confessió molt sonada en l'edició d'aquest passat diumenge.ha explicat en plena cita que va. L'anècdota sexual ha estat molt comentada a les xarxes socials, entre crítiques i elogis, per arribar a dur a terme una relació en una de les zones amb més turistes de tot Catalunya i, segurament, de tot l'estat espanyol.El jove, que va dur a terme la clàssica cita que organitza el programa que presenten Lidia Torrent i Carlos Sobera, va sorprendre la seva companya a la taula, la Mariángela, al respondre la pregunta "quin és el lloc més estrany on has fet l'amor".però el jove sabadellenc ha trencat tots els esquemes amb la seva mateixa resposta.La qüestió, però, és que la jove va sorprendre's de la seva resposta i li va recordar que està ple de turistes.de la Sagrada Família, evadint qualsevol contacte amb persones alienes i sense topar-se amb cap altra turista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor