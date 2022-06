Calcinada una nau industrial a Abrera

Unaha quedat totalmentaquest diumenge al migdia a(Baix Llobregat). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el sostre del recinte ubicat al carrer del Metall delha cedit i algunes de les parets presenten. Tot i això, no s'han hagut de lamentar danys personals.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat fins ai també s'ha activat el(GREC). La nau industrial roman completamenta l'espera d'una avaluació de les instal·lacions.El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cinquantena de trucades per aquest incendi i Protecció Civil ha recomanat no acostar-se a la zona per deixar treballar els equips d'emergència.

