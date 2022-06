Aquests són els símptomes de la nova variant BA.5 de la Covid, majoritària a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Fa uns dies, la secretària de Salut Pública,, confirmava quede Covid-19 durant les últimes dues setmanes eren de lesd'òmicroni, sobretot,. De totes maneres, en un context acompanyat d'un, Cabezas ha descartat que estiguem a les portes d'una setena onada amb unes UCI "força estables" i en "mínims històrics" gràcies a la protecció de les vacunes.Ara bé, quins són elsdetectats d'aquesta novaque es va detectar per primera vegada aquest mes d'abril a Sud-àfrica? Segons els investigadors, tal com la resta de variants d'òmicron, aquesta tendeix a tenir unaja que s'instal·la d'una formaals pulmons i a les vies nasals superiors. Tot i això, la, lai lacontinuen sent força habituals.Per la seva banda, l'agència de salut pública francesa també ha corroborat que elsen cas d'infecció per aquestes mutacions de la Covid són principalment. En menor grau, també podria aparèixer una possible de, així comque es podrien allargar durant una mitjana deTot i això, Cabezas ha volgut subratllar que la majoria de casos són "". Malgrat tot, la secretària de Salut Pública ha fet una crida ai demana a la ciutadania que es vacuni amb la​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor