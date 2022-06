Més de 30 quilòmetres de cues a l'AP-7 en l'operació tornada del pont de Sant Joan

​De fet, amb la mirada posada en el que ha acabat passant, havia recomanat als conductors evitar l'AP-7 i optar per vies alternatives. Però, de nou, hi torna a haver cues a una de les carreteres principals del país. Concretament, a hores d'ara se n'acumulen més de 30 quilòmetres. Les principals afectacions són a l'AP-7 nord, amb 14 quilòmetres a la Roca, set a Sant Celoni i tres a Granollers. A l'AP-7 sud, hi ha

sis quilòmetres a Gelida i

tres a Castellbisbal.



També hi ha circulació lenta a l'N-II: quatre

quilòmetres a Tordera i

tres a Maçanet. Així mateix, a Tordera també s'han detectat cues de dos quilòmetres a la via

GI-600. A la C-32, hi ha set quilòmetres de retencions a Alella sentit Barcelona, i a la C-31/C-65 es registren sis quilòmetres de circulació densa a Santa Cristina d'Aro. A l'N-240 hi ha quatre quilòmetres de retencions a Montblanc sentit Lleida i la C-14 hi ha circulació lenta entre Alcover i la Riba. A la C-55 hi ha cues de 3 quilòmetres a Castellbell i el Vilar cap a l' enllaç a l'A-2. I a ltres incidents destacats són a Cervelló sentit Vallirana, on s'ha tallat la B-24 a causa d'un accident. Trànsit espera que l es retencions s'incrementin cap a les set del vespre, l'hora en què esperen que hi hagi més circulació.

260.000 vehicles tornen avui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Trànsit ha posat 100 quilòmetres de carrils addicionals al sud des de Vilafranca del Penedès fins a Molins de Rei (Barcelona) i al nord des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès (Barcelona). I també a la C-32 des de Gavà nord (Barcelona) fins al sud de Barcelona, i des del sud de Gavà fins a Cornellà de Llobregat (Barcelona). Però ni així ha aconseguit descongestionar les vies.



Pel que fa a la resta d'afectacions, podeu consultar l'estat actual de les carreteres catalanes en aquest enllaç.

El Servei Català de(SCT) ja havia avisat que aquestseria un dia. I així ha estat.

