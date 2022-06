Vídeo | Detinguts uns falsos operaris que s'infiltraven en cases de gent gran a Barcelona

Es feien passar per operaris del gas i actuaven en pisos de gent gran. Mentre un els entretenia a la cuina l’altre sostreia joies i diners. Un dels lladres ja ha ingressat a presó



🔗 https://t.co/d98JuoQwpw pic.twitter.com/X9jF6VeLW9 — Mossos (@mossos) June 26, 2022

Elshan detingut un home i una dona, de 31 i 33 anys, que presumptamentd'una firma de subministraments per entrar ai robar-los aSegons ha informat la policia catalana, la parella està acusada d'una més d'un delicte per. En un dels fets, un home de 73 anys en situació de vulnerabilitat va rebre unade la seva companyia de llum i gas per concertar una visita. Poc després, els dos lladres realitzaven una revisió falsa i, en acabar, li van demanar el PIN de la targeta per efectuar el pagament.En negar-s'hi, l'home va acabar amenaçant l'avi amb unai van aconseguir sostreure-lii més deEls arrestats van passar el passat 16 de juny a disposició judicial i el jutge va decretar lper a l'home, mentre que ella quedava en

