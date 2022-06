Mor als 58 anys l'activista cultural aneuenc Joan Blanco

L'activista cultural aneuenc(Balaguer, 1964) ha mort aquest dissabte als 58 anys, víctima d'un infart, tal com ha avançat el diarii ha pogut confirmar. Blanco, actual vicepresident del, era un referent en l'impuls de la cultura a la zona. Llicenciat en història i apassionat de la fotografia, l'any 2000 va impulsar l'del Consell Cultural, agrupant més de 15.000 fotografies digitalitzades.President del Consell Cultural de les Valls d'Àneu entre 2007 i 2011, durant l'anterior legislatura Blanco també va formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament Esterri d'Àneu ambcom a alcalde. Quan el novembre del 2018, Villuendas va renunciar al càrrec per motius laborals, Blanco va exercir com a batlle en funcions fins als comicis locals del 2019.En declaracions a, el president del Consell Cultural,, ha qualificat Blanco comi com "una figura d'un gruix humà extraordinari". "Feia 33 anys que ens coneixíem -quan va pujar a les Valls d'Àneu- i la seva aportació transcendia la cultura, tenia un comportament social exemplar", recorda Rella.Per altra banda, Ferran Rella ha volgut assenyalar que tot i venir a "un territori que no li era propi", Blanco es va integrar a les Valls d'Àneu "de forma exemplar"., ha sentenciat.

