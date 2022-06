Trànsit demana prudència als conductors amb la previsió que tornin 260.000 vehicles a l'àrea de Barcelona

El Servei Català de(SCT) preveu unsen l'operació retorn del pont de Sant Joan fins a les 0:00 hores, amb un. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el director del SCT, Ramon Lamiel, ha demanatper evitar accidents i morts.A més a més, Lamiel ha informat que s'han posat uns"en direcció nord i sudde les vies" i donar-les més "capacitat, fluïdesa i seguretat a la tornada". En concret, els carrils addicionals s'obriran al sud des de Vilafranca del Penedès fins a Molins de Rei (Barcelona) i al nord des de Sant Celoni fins a Montornès del Vallès (Barcelona). I també a la C-32 des de Gavà nord (Barcelona) fins al sud de Barcelona, i des del sud de Gavà fins a Cornellà de Llobregat (Barcelona).El director de Trànsit ha recomanat als conductorsi informar-se sobre l'estat de les carreteres "per a veure quina és la millor via per a tornar". En aquesta línia, ha aconsellat optar persi és possible perquè esperen que l'autopista estigui "congestionada", especialment a la tarda. "Al nord de l'AP-7 l'alternativa és la C-32 nord; al sud també és la C-32 i, al centre, tot aquell que pugui, que vagi per la A-2", ha apuntat.D'altra banda, Lamiel ha celebrat que durant aquest cap de setmana llarg no hi ha hagut: "Espero que continuï sent així", ha afegit.Podeu consultar l'estat actual de les carreteres i les incidències en el trànsit en aquest enllaç

