VÍDEO | Un autobús s'incendia enmig de l'AP-7 i provoca un incendi a la Jonquera

🔴 VÍDEO | Un autobús s'incendia enmig de l'AP-7 i provoca un incendi entre Agullana i la Jonquera https://t.co/apOdzA7GLr pic.twitter.com/DB2w6eHYth — NacióDigital (@naciodigital) June 25, 2022

#IFJonquera afecta una taca de bosc enclavada entre l'Ap-7 i les vies del TAV #Bomberscat hi treballem amb 23 dotacions 5 d'elles aèries #MAER L'incendi ha estat causat per un vehicle avariat a l'autopista segons confirma @transit pic.twitter.com/701qwfw8ME — Bombers (@bomberscat) June 25, 2022

Uns'ha incendiat aquesta tarda de dissabte enmig de l'i ha provocat unentrela(Alt Empordà). El vehicle s'ha encès mentre circulava per l'autopista i les flames han saltat a la vegetació propera de la carretera, no gaire lluny de la línia del tren d'alta velocitat que connecta. El carril en sentit sud, cap a Barcelona, s'ha hagut de tallar.Segons han informat els, s'han activat fins aper evitar la seva propagació. El foc, ja, ha afectat unesi no s'han hagut de lamentar danys personalsmalgrat que el Sistema d'Emergències Mèdiques ha assitit a quatre dels passatgers de l'autobús en una àrea de servei propera.El Servei Català de Trànsit (SCT) està desviant la circulació per la sortida 2 cap a la N-II amb

