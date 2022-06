La presidenta de la Diputació, Núria Marín, visitant Sant Miquel del Fai el passat mes de novembre Foto: Judit Contreras / Diputació de Barcelona

Obres fetes i obres en marxa

Cinc milions d'inversió

El futur de Sant Miquel del Fai

encara no podrà obrir aquest estiu, tal i com estava previst. El motiu, l'que es preveu que hi haurà a la zona, però també elsdels Bombers en el cas que se'n produís algun.Ho han anunciat els responsables de la Diputació de Barcelona durant la visita que han fet a la zona amb els alcaldes de Bigues i Riells del Fai, Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja i Figaró i representants dels consells comarcals del Vallès Oriental i del Moianès.Sant Miquel del Fai és unaintegrada dins l'Espai Natural dels Cingles de Bertí, i inclosa en la. Compta amb un patrimoni arquitectònic declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, com la Casa Prioral, l'església troglodítica de Sant Miquel i l'ermita de Sant Martí, documentat des del segle XI.Lala va comprar l'any 2017 i, el mes de juliol d'aquell any, se'n va fer un pla d'usos. S'han fet nombrosos estudis i s'han planificat obres "per poder obrir al públic aquest espai". De fet, la Diputació assegura que "la situació en què va deixar l'espai l'empresa que n'era propietària en el període anterior era molt precària en moltes de les instal·lacions, de manera que no es complien diferents normatives i estàndards per fer una visita pública".Tal i com explica l'ens supramunicipal en un dossier informatiu, ara s'estan acabant lest i les dede l'itinerari visitable, així com algunes reformes mínimes dins la Casa Prioral, i de desmuntatge d'"elements que desvirtuen la naturalitat de l'entorn", com la retirada dels tancaments de les balmes.A més, també es posa èmfasi en com diversos fets extraordinaris han afectat les actuacions que hi havia previstes: la pandèmia i la posterior inactivitat empresarial i dos temporals climatològics importants, el març del 2018 i el gener del 2020).La Diputació precisa que, des del 2017, s'han invertita Sant Miquel del Fai. La xifra més destaca són els 1,3 milions per l', però també els més de 370.000 euros per l', els 277.000 per l', els 405.000 per, els 809.000 eno els 290.000 destinats aA més de la reobertura de l'espai, la Diputació ha decidit que la gestió de Sant Miquel del Fai i l'Espai Natural dels Cingles de Bertí sigui assumida per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, de manera que aquest siguide la Diputació de Barcelona.Pel que fa als objectius de futur en relació amb Sant Miquel del Fai, la Diputació enumera "promoure la gestió activa per la conservació i millora del patrimoni natural i cultural"; "fomentar la qualitat educativa i divulgativa, promovent el servei educatiu a la finca"; "obrir la finca de Sant Miquel del Fai a tot tipus de públics, grups d'interès i nivells educatius"; "prioritzar la finca de Sant Miquel del Fai com un equipament distribuïdor de visitants cap als territoris més propers i fer xarxa amb ells"; i "donar a conèixer la finca de Sant Miquel del Fai com un dels espais més emblemàtics del territori català".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor