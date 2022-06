L'incendi agrícola d'Arbeca (avís 15.56 h) té un potencial màxim de 10 hectàrees. Les 10 dotacions #bomberscat una d'elles aèria #MAER treballen també per protegir una granja propera, que tot i la proximitat de les flames es manté fora de risc pic.twitter.com/zm5g5c9cfd — Bombers (@bomberscat) June 25, 2022

Aquest dissabte a pocs minuts de les 4 de la tarda s'ha declarat una les, al terme municipal d'. Es tracta d'un foc que afecta unaque per ara ja ha cremat més de 16 hectàrees, segons dades provisionals.Fins al lloc s'hi han desplaçat, una de les quals aèria, per tal de controlar el perímetre La proximitat d'una, però, preocupa les dotacions desplaçades, encara que per ara es manté fora de risc.

